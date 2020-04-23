23 апреля правление Союза биатлонистов России объявило о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции. Сроки и место её по понятным причинам пока не называются, однако уже ясно, что для преодоления затянувшегося кризиса в биатлоне нужно будет переизбрать и президента, и правление. NEWS.ru рассматривает главные кандидатуры на ставшую вакантной должность. Теоретически переизбраться может и действующий президент Владимир Драчёв, но шансы на это с его рейтингом не превышают 1%.

Дмитрий Васильев

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга и директор СДЮСШОР № 3 Калининского района имеет положительный опыт работы спортивным руководителем и свою крепкую команду, в которую входят не последние люди в отечественном биатлоне: Александр Касперович, Анатолий Алябьев, Юрий Кашкаров и Сергей Голиков. Васильев уже заявлял, что если его кандидатура получит поддержку, то он будет готов пойти на выборы и представить программу вывода российского биатлона из кризиса. Кроме способности привлечь в этот вид спорта спонсоров, Васильев имеет хороший имидж в IBU и рабочие отношения со многими членами исполкома, что крайне важно в свете восстановления статуса российского биатлона.

К минусам его кандидатуры можно отнести отсутствие рычагов в нынешнем правлении СБР. Васильев — яркий представитель оппозиции к нынешней биатлонной власти, а почувствовавшие себя спаянной кучкой члены правления, объявившие импичмент Драчёву, явно не рассчитывают на приход вместо него другого представителя северной столицы, способного развернуть курс СБР на 180 градусов.

Дмитрий Васильев Спортивная Федерация биатлона СПБ/facebook.com

Анна Богалий

На фоне успешной работы в лыжных гонках Елены Вяльбе кандидатура женщины видится не худшим вариантом и в биатлоне. Из золотого поколения 2000-х самой яркой, а главное незапятнанной в допинговых скандалах фигурой остаётся Анна Богалий, имеющая руководящий опыт проведения детских соревнований. Её детский кубок проходит на высочайшем уровне в различных регионах — от Мурманска до Сахалина, а дети через эти старты постепенно выходят на мировой уровень.

Кандидатура Богалий неразрывна связана с её многолетним наставником в сборной и соратником Валерием Польховским, который в случае избрания Анны Ивановны будет выдвинут на должность главного тренера или исполнительного/спортивного директора. С учётом того, что именно приход Польховского спровоцировал нынешний кризис в биатлонной власти, такой союз может нести для кандидатуры Богалий как плюсы, так и минусы.

Анна Богалий Анна Богалий/facebook.com

Виктор Майгуров

Один из самых опытных управленцев в российском биатлоне начинал работать в международных организациях ещё в бытность Михаила Прохорова. Именно его олигарх мечтал видеть своим преемником, но в 2014 году Майгуров не рискнул вступить в противостояние с Александром Кравцовым, а в 2018-м проиграл на выборах Драчёву, хотя и финансовую поддержку Прохорова обещал и реальную поддержку от министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева получил.

При всех плюсах Майгурова и его международном опыте есть у этого кандидата и серые стороны. В частности, он являлся вице-президентом IBU при Андерсе Бессеберге, который был вынужден подать в отставку при коррупционном скандале в 2018 году, расследование которого ещё продолжатся. Кроме того, Майгуров может стать консолидированным кандидатом от нынешнего правления, а в этом случае в российском биатлоне сменятся только декорации и человек в кресле первого лица.

Виктор Майгуров Александр Вильф/РИА Новости

Алексей Нуждов

Серый кардинал российского биатлона, полковник в отставке, отработавший без малого 20 лет в спецслужбах, сейчас выглядит главным выгодоприобретателем от отставки Драчёва. Именно он инициировал уход Хованцева, возвращение Польховского, вызвавшие споры, контракты и другие резонансные события в российском биатлоне.

При очевидных минусах в виде отсутствия спортивного бэкграунда он имеет значимый плюс — материальная помощь бедным регионам от СБР идёт именно через Нуждова, и федерации, имеющие в штате «полтора землекопа», будут безмерно благодарны ему за десяток подаренных дешёвых винтовок, даже если они развалятся через год. А голос условной Калуги весит столько же, сколько голос Тюмени. При этом есть вариант, что Нуждов поддержит Майгурова, с которым он создал антидрачёвскую коалицию, и продолжит рулить российским биатлоном из-за спины, избегая при этом прямой ответственности.

Алексей Нуждов Сергей Булкин/NEWS.ru

Неожиданный кандидат

Вероятность прихода любого, кроме вышеупомянутых кандидатов, не превышает 20%, однако явная поддержка министра спорта может существенно изменить расстановку сил. Есть вариант, при котором Матыцин предложит неожиданную кандидатуру извне, своего рода антикризисного менеджера, или проявит себя претендент из мира биатлона, не столь активный в публичном пространстве в последнее время. Определённую поддержку в регионах мог бы получить и депутат Госдумы Антон Шипулин (правда, он уже отказался идти на выборы), министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, замначальника ЦСКА полковник Светлана Ишмуратова и другие известные в недавнем прошлом биатлонисты.

С учётом сложной финансовой ситуации в СБР биатлонная семья могла бы, как в случае с Прохоровым, довериться крупному бизнесмену, из которых наиболее реальной кандидатурой видится глава компании «Технониколь», являющейся личным спонсором Александра Логинова, Сергей Колесников.