Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов в эксклюзивном интервью NEWS.ru подвёл итоги смешанной эстафеты и рассказал о перспективах сборной России на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Специалист отметил, что не стоит ставить перед командой завышенных задач, а завоевать медали россияне могут только при идеальной стрельбе.

— Какое впечатление у вас оставила сборная России в эстафете?

— В целом мне кажется, что выступили неплохо, особенно принимая во внимание то состояние команды, в котором она находилась на январских этапах. Ребятам удалось стабилизировать своё состояние, и сегодня они выглядели неплохо. Основной проигрыш, к сожалению, привезли девушки. На мой взгляд, они сильно уступают лидерам. 58 секунд проигрыша ходом, 50 из которых привезли девчонки, говорят сами за себя. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Я сегодня не ожидал высокого результата, потому что в смешанных эстафетах нам сложно бороться с основными фаворитами. Очень сильные составы были у норвежцев, итальянцев. Оптимальными составами выступали шведы и немцы. Удивила только седьмая позиция сборной Франции, которую похоронила Жулия Симон на первом этапе.

— Вы четырёхкратный чемпион мира, в том числе дважды в смешанных эстафетах. В чём была разница между вашей командой и нынешней?

— У нас был ровный и оптимальный состав у женщин и мужчин. Кроме того, мы не использовали много дополнительных патронов. Сегодня наши ребята взяли восемь патронов, это не так много. Но с таким количеством дополнительных патронов нам крайне сложно бороться с лидерами.

— У Ирины Старых был самый большой проигрыш на своём этапе. Это её ошибка или тренеров, которые должны были поставить другую спортсменку?

— Очень сложно сказать, в чём была причина её неудачи. Это лучше спросить у самой спортсменки. Для меня было удивительно, что у тренеров не было никаких вопросов и её анонсировали как участницу эстафетной команды на первом этапе. Мне казалось, что это свидетельствует о том, что Ира находится в прекрасной физической форме, но сегодняшняя гонка показала, что это далеко не так. Может, по ходу нынешнего чемпионата мира ей удастся победить себя.

Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— Победа норвежцев стала для вас предсказуемой?

— Я предполагал, что борьба развернётся между норвежцами и французами, так как у них два сильнейших состава, предполагал, что итальянцы будут в тройке. Я думал, что эти три команды и разыграют медали. Для меня сюрпризом стала бронза Чехии и седьмая позиция французов.

— Чехи в этом году не появлялись на подиуме, но здесь взяли медаль в первой же гонке. Их успех можно рассматривать, как ориентир для нашей команды на чемпионате мира?

— Чешская команда в отличие от нашей взяла всего два дополнительных патрона, и у них очень сбалансированный состав и у мужчин, и у женщин. Большинство этих спортсменов не блещет и не входит в десятку сильнейших, но уровень этой команды весьма приличный. Думаю, что если бы у нас был сбалансированный состав между мужчинами и женщинами и меньше дополнительных патронов, то мы бы могли бороться за медали.

— Когда руководство СБР открыто говорит, что не будет смотреть на результаты этого чемпионата мира и заглядывает в будущее, это отражается на команде? Как выступать при таком неверии первых лиц?

— Сложно сказать, не хочу комментировать заявления руководства СБР. Мне кажется, сегодня главная проблема — отсутствие качественного диалога между спортсменами и тренерами. Это придаёт определённый психологический дискомфорт спортсменам и приводит к отсутствию уверенности.

— А какие задачи должны стоять перед сборной России?

— Мне кажется, что надо ставить выполнимые задачи, которые основываются на базовых объективных показателях. Наша команда начала сезон неплохо, но потом начался провал. Сейчас главное перечеркнуть всё, что было до этого, и стабилизировать своё психологическое состояние. Не надо в каждой гонке думать о медалях и попадании на подиум.

— Под достижимыми целями вы что подразумеваете? Одну-две медали?

— При удачном раскладе, если мы будем хорошо стрелять и показывать свой максимум на дистанции, то сможем бороться за медали. Но сегодня каждый должен выдать свой личный максимум в каждой конкретной гонке. Только это позволит показать высокий результат.