Круглов прокомментировал слухи о выдвижении на пост президента СБР

https://static.news.ru/photo/17ea333c-87bb-11ea-a274-fa163e074e61_660.jpg Николай Круглов Фото: kruglovnikolai/instagram.com

Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

В СМИ появилась информация о моём выдвижении на пост президента СБР. Хочу исключить любые спекуляции на этот счёт: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, — написал Круглов на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что сейчас СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, необходимых организации.

Как писал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв публично критиковал кандидатуры иностранцев Кабукова и Королькевича в качестве руководителей сборных. Первый — экс-наставник национальной команды Казахстана, второй — специалист словенско-белорусского происхождения.