https://static.news.ru/photo/7ee19fe4-50cf-11ea-9214-fa163e074e61_660.jpg Виталий Фридзон (слева) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победителем конкурса трёхочковых бросков, прошедшего в первом перерыве Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, стал Виталий Фридзон из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

В предварительном раунде Фридзон набрал 16 очков, Бранко Миркович из белорусского «Цмоки-Минск» — 14, Малколм Хилл из казахстанской «Астаны» — 13, Максим Григорьев из пермского клуба «ПАРМА» — 12.

В финале Фридзон и Миркович набрали по 19 очков, и организаторам пришлось проводить дополнительную «перестрелку» с сокращённым лимитом времени — 24 секунды вместо традиционной минуты.

По итогам своеобразной «серии буллитов» Фридзон одержал победу со счётом 5:4 и второй год подряд выиграл конкурс трёхочковых бросков: на прошлом Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ Виталий стал победителем с результатом 17 набранных очков в финале.

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, как и год назад, прошёл на динамовской арене в Петровском парке столицы.

В предыдущие годы лауреатами конкурса «дальнобойщиков» на Матчах звёзд становились Сергей Карасёв (23 очка в Сочи-2017), австралиец Райан Брокхофф (20 очков в Санкт-Петербурге-2018).

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