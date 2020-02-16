Победителем конкурса трёхочковых бросков, прошедшего в первом перерыве Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ, стал Виталий Фридзон из краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».
В предварительном раунде Фридзон набрал 16 очков, Бранко Миркович из белорусского «Цмоки-Минск» — 14, Малколм Хилл из казахстанской «Астаны» — 13, Максим Григорьев из пермского клуба «ПАРМА» — 12.
В финале Фридзон и Миркович набрали по 19 очков, и организаторам пришлось проводить дополнительную «перестрелку» с сокращённым лимитом времени — 24 секунды вместо традиционной минуты.
По итогам своеобразной «серии буллитов» Фридзон одержал победу со счётом 5:4 и второй год подряд выиграл конкурс трёхочковых бросков: на прошлом Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ Виталий стал победителем с результатом 17 набранных очков в финале.
Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ, как и год назад, прошёл на динамовской арене в Петровском парке столицы.
В предыдущие годы лауреатами конкурса «дальнобойщиков» на Матчах звёзд становились Сергей Карасёв (23 очка в Сочи-2017), австралиец Райан Брокхофф (20 очков в Санкт-Петербурге-2018).
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