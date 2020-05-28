Касперович увольняется из Санкт-Петербурга и продолжит работу с Болгарией

https://static.news.ru/photo/53dd3a8a-a0cd-11ea-a3a5-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российские биатлонные тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын подписали контракт со сборной Болгарии и с 1 июня приступают к работе с командой.

Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня. Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми я работал, Сергея Башкирова и Павла Максимова, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Помощником российских тренеров в болгарской команде будет местный специалист Красимир Дочев, который свободно говорит по-русски и ранее много лет трудился в штабе сборной Болгарии — с 2008 по 2018 год.

Ранее Норицын отказался от работы с резервом женской сборной России.

Как сообщал NEWS.ru, правление Союза биатлонистов России определило предварительную дату и место отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент СБР.