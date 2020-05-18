Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович побывал в Саратове у своего подопечного и в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как тот поддерживает форму, когда отправится на первый сбор, кто ему помогает, и где проводить горную подготовку в условиях закрытых границ.

— Расскажите, какие возможности сейчас есть для тренировок у Логинова и какую работу он выполняет?

— Условия, которые сегодня у него есть, нормальные для этого периода. Первый блок силовой работы уже практически завершён, сейчас переходим к объёмным тренировкам: кроссам и шаговой имитации. Он использует в работе все необходимые на данный период средства. Главное, что у него есть прекрасный зал с силовыми тренажёрами, которые он всегда использовал.

— Что можете сказать о стрелковой работе?

— В этом году мы решили поменять ложе, потому что старое пришло в негодность за семь лет эксплуатации: пошли трещины. Новое ложе полностью копирует предыдущее. Как только будет возможность, надеюсь, что в июне перейдём к стрелковой подготовке с боевой винтовкой. Также сделали ложе для пневматики. Этим занимался оружейник Александр Пономарёв. Буквально через два-три дня эта винтовка будет у Логинова в Саратове. Также я привёз ему ещё одну пневматическую винтовку от Пономарёва. Она с хорошей кучностью, мне понравилась. Привёз также установки для стрельбы во дворе. На этой неделе он приступит к стрелковой подготовке, не выходя за территорию своего дома. Постепенно нужно начинать восстанавливать стрелковые навыки и проводить все манипуляции с оружием. Мы уже обсудили все нюансы летней подготовки.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— Когда планируете поехать на первый сбор?

— Пока не могу сказать, когда будет возможность готовиться централизованно. Это не зависит ни от меня, ни от Министерства спорта. Как только снимут карантин, нам будет уже полегче. В июне мы планируем провести сбор на стандартном стрельбище и приступить к роллерной подготовке. Всё идёт нормально. У Александра боевое настроение и он готов работать. Также мы продумали горную подготовку на случай, если нас не будут пускать за рубеж. С горами у нас беда, но если откроют Сочи и Кисловодск, планируем поехать туда. Семинский перевал всё-таки далековато, не хотелось бы перемещаться на самолёте, где люди контактируют в замкнутом пространстве. На следующей неделе я буду в Москве, встретимся с руководством ЦСП и спонсорами. Сейчас по ряду причин СБР не может проводить сборы, но мы будем работать с компанией «Технониколь» и Сергеем Анатольевичем Колесниковым, который всегда нам помогал. В остальном всё идёт по плану.

— С тренерами по-прежнему непонятная ситуация. Возможно, их окончательно утвердят уже после выборов президента и нового правления СБР. Вы готовы полностью взять на себя ответственность и вести подготовку лидера сборной России?

— Честно говоря, это не самый важный вопрос для нас. Мы готовы найти понимание с любыми тренерами. Программа подготовки готова, мы понимаем, что в этом сезоне чемпионат мира будет также в условиях среднегорья. В Поклюке сложный рельеф и сложная трасса. Нам главное, чтобы разрешили сейчас передвижение.

— Сборные Белоруссии и Австрии уже проводят сборы, скандинавы не были изначально сильно ограничены и могут тренировать стрельбу. Более поздний разгар эпидемии в России не помешает нашим биатлонистам?

— Пока нет опасений, что соперники Александра получат преимущество. Сегодня он в полном объёме делает запланированную работу, и всё идёт без срывов. Теперь главное продолжить полноценную подготовку в июне с возможностью спаррингов. Кого-то из спортсменов мы планируем привлечь на этот сбор. Пока не буду озвучивать конкретные кандидатуры.

Александр Касперович Евгений Тумашов/ТАСС

— Речь идёт о небольшой группе, куда помимо Александра войдут два-три спортсмена?

— Да, чтобы можно было вместе работать на стрельбище и тянуться друг за другом в функциональном плане. Это необходимо.

— Летний чемпионат России обычно проходит в сентябре, а чемпионат мира могут перенести на сентябрь. Эти старты нужны в нынешних условиях?

— Чемпионат страны однозначно необходим. Это первый срез уровня готовности спортсменов. Для меня пока непонятно, будет ли в чемпионате страны кроссовая программа или все соревнования пройдут на роллерах. Хотелось бы провести одну беговую гонку, но многое будет зависеть от того, кто будет главным тренером. Лично я сторонник кроссовой подготовки, где чётко виден уровень функционального состояния спортсмена.

— Вещи, которые у Логинова забрала полиция на чемпионате мира, по-прежнему находятся в Италии?

— Ничего не вернули. В Италии всё стоит, и им сейчас не до нас. В Москве я встречусь с адвокатами, но мы понимаем, что Италия попала в сложнейшую ситуацию, и им просто сейчас не до нас. Дело не в вещах, а в том, чтобы разобрались в этой ситуации и в следующий раз она не повторилась. Пока всё стоит на месте, но думаю, в июне буду владеть ситуацией и связываться с адвокатами в Италии, которые расскажут нам о продолжении этого дела.