Какой Коляда? У сборной России появился новый лидер в мужской одиночке

В Талине завершились соревнования в мужской дисциплине. Новым чемпионом Европы стал Марк Кондратюк. Ученик Светланы Соколовской, набрав по сумме 286,56 балла, не оставил ни единого шанса своим оппонентам. А вот остальным российским фигуристам не удалось зацепиться за призовые места. Евгений Семененко и Андрей Мозалёв не справились со своими произвольными и позволили обогнать себя итальянцу Даниэлю Грасслю и Денису Васильеву из Латвии (272,08). Не такого исхода мы, конечно, ожидали в мужских соревнованиях...

А как всё хорошо начиналось

Российские фигуристы задали жару в первый соревновательный день. Они выдали три безупречных проката и тем самым застолбили за собой лидирующие позиции. Примечательно, что разрыв между парнями не превышал и одного балла. Между Марком Кондратюком и Евгением Семененко (заняли промежуточные второе и третье место) вообще разрыв составлял только две сотые балла. Ожидалось, что между парнями развернётся мощная борьба за победу. Борьба-то развернулась, однако в неё неожиданно вмешались фигуристы из других стран.

Сенсация от латыша и итальянца

Разминку сильнейших начинал ученик Стефана Ламбьеля. Стоит признать, Денис Васильев значительно прибавил в этом сезоне. Это было заметно и в первом соревновательном дне в Таллине, когда фигурист установил личный рекорд в коротком номере. Но затем он подтвердил свой прогресс и в произвольной программе. Чистейший номер с четверным сальховым и двумя тройными акселями — такого в исполнении Дениса Васильева мы не видели никогда.

После финального аккорда удивлённый Ламбьель схватился за голову. Даже он не ожидал от своего ученика такого результата. Судьи поставили фигуристу из Латвии 181,84 балла (по сумме 272,08). Это лучший прокат в карьере фигуриста.

Но на этом сюрпризы на чемпионате Европы не закончились. Далее на льду появился Даниэль Грассль и сотворил что-то из области фантастики. Он приземлил (причём чисто!) три самых сложных четверных прыжка: лутц, флип и риттбергер (причём риттбергер был исполнен в каскаде). А говорят, что европейское фигурное катание умирает. Васильев и Грассль доказали, что это большое заблуждение.

За свою сумасшедшую программу итальянец получил 182,73 балла (274, 48 по сумме). Сразу после оглашения результата стало понятно, что в случае осечки со стороны россиян этот парень обеспечит себе место на пьедестале. Впоследствии так оно и произойдёт.

А вот ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили не смог справиться с волнением. Он начал программу с падения на четверном сальхове, потом случилась «бабочка». Эти ошибки очень ударили по итоговой оценке. По сумме только 253,91 балла. Таким образом, фигурист лишился шанса на пьедестал.

Семененко не справился с нервами

Из россиян первым появился на льду Евгений Семененко. Для ученика Алексея Мишина, который вёл в Таллине заочную борьбу с Андреем Мозаёвым за путёвку на Игры, произвольный номер в Эстонии носил статус главного проката сезона. От этих четырёх минут и тридцати секунд зависело очень многое.

К сожалению, фигурист не смог справиться с нервами. Было огромное количество помарок. «Бабочка» на квад-сальхове, неуверенный сольный четверной тулуп. Конечно, к концу программы фигуристу удалось собраться и откатать чисто, но общее впечатление было уже смазано. В итоге общая сумма составила только 260 баллов, Семененко сам себя лишил призового места.

Новый лидер сборной

После неудачного проката Жени настроение российских болельщиков сильно испортилось. Необходимо было срочно исправлять положение. И Марк Кондратюк, который появился следующим на льду, с этой задачей прекрасно справился. Новоиспечённый чемпион России выдал очередной уверенный прокат в произвольной под свою сумасшедшую постановку «Иисус Христос — суперзвезда». Единственная помарка случилась в каскаде тройной аксель — двойной тулуп. В остальном без вопросов. Итоговый результат 286,56 балла и статус чемпиона Европы. Как же прекрасен Марк!

Взяв два титула (до этого стал чемпионом России) меньше чем за три недели, ученик Светланы Соколовской, кажется, окончательно закрыл вопрос о лидере сборной в мужской одиночке. Теперь это не Михаил Коляда.

Мозалёв не поверил своему счастью

Провал Жени Семененко в произвольной открыл перед Андреем Мозалёвым уникальный шанс. При чистой программе и попадании в тройку сильнейших (напомним, что после короткой он шёл на первом месте) ученик Кирилла Давыденко мог бы заставить тренерский совет пересмотреть своё решение по поводу участников Олимпиады. Но Андрей словно не поверил своему счастью. Он, к сожалению, не смог откатать чисто произвольный номер. Случилась ошибка на квад-сальхове, недокруты на трикселях. Как итог — только четвёртая строчка с результатом 265,69. Мы потеряли ещё одно призовое место.

Да, Андрей обошёл Женю (тот остановился на пятой строчке), но вряд ли это как-то повлияет на итоговое решение тренерского совета и федерации. До Олимпиады, думается, всё равно доедет ученик Мишина.

Места на чемпионате Европы распределились следующим образом. Марк — первый. Даниэль Грассль — второй. Денис Васильев — третий. Очень неожиданная развязка в мужских соревнованиях.