NEWS.ru в период замершей спортивной жизни решил взглянуть на жизнь баскетбольного клуба ЦСКА изнутри и побеседовал с руководителем пресс-службы «красно-синих» Николаем Цынкевичем. Беседа получилась настолько обстоятельной, что затронула самые разные темы: от прогулок главного тренера «армейцев» Димитриса Итудиса с собакой и занятий самого Николая с гантелями до бюджета клуба «Цмоки-Минск» и никчёмности споров вокруг чемпионства подмосковных «Химок» в Единой лиге ВТБ.

Часовой «экзамен по русскому» для Смодиша

— Для начала интересно узнать, как строится работа пресс-атташе баскетбольного клуба на «удалёнке». В чём её особенности?

— Время провожу дома — здесь всё по-честному. Стараюсь на улицу не выходить, дома немного занимаюсь спортом, а большую часть времени провожу рядом с телефоном и компьютером. Придумал небольшой цикл статей о самых запоминающихся матчах игроков нашей команды в их карьере — мы публикуем эти истории в своём блоге на сайте Sports.ru. Кроме того, делаем серию эфиров на CSKAbasket.TV: первый был с президентом клуба Андреем Ватутиным и главным тренером команды Димитрисом Итудисом — зрителям, кстати, очень понравилось, от них было много вопросов. Второй эфир был с бывшим игроком «армейской» команды словенцем Матьяжем Смодишем. Хочу Матьяжа похвалить: он молодец, не забыл русский язык, несмотря на то, что уже столько лет в Москве не живёт. Но сдюжил часовое общение с болельщиками в виртуальной компании с нашим ведущим Евгением Седых. Будем продолжать подобные эфиры — например, в ближайший четверг на встречу с поклонниками баскетбола в формате видеоконференции придёт Никита Курбанов, будут другие действующие игроки и ветераны. Обычно мы такие «посиделки» устраиваем в студии CSKAbasket.TV в УСК ЦСКА, но в нынешних условиях телестудию приходится оборудовать каждому у себя дома.

— Что ещё входит в служебные обязанности?

— Естественно, я нахожусь на постоянной телефонной связи с руководством клуба, тренерами и игроками, всегда готов решать возникающие оперативные вопросы. Много приходится общаться с представителями СМИ, которые, пожалуй, даже активнее отправляют запросы на интервью с баскетболистами и главным тренером, чем в обычное время. Но здесь всё понятно: когда мы жили нормальной жизнью, а ЦСКА проводил матчи в Евролиге и Единой лиге ВТБ, журналисты могли прийти и лично задать свои вопросы тренеру или любому игроку. Теперь же всё это перешло на формат удалённого общения, так что приходится общение баскетболистов с прессой координировать. Могу, кстати, сказать, что интерес к ЦСКА по-прежнему очень большой, причём как в России, так и за рубежом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Кто-то из легионеров остался в России или все разъехались по домам?

— В конце марта команде было объявлено о том, что сезон в Единой лиге ВТБ досрочно завершён, а потому игроки сами могли выбирать, где им проводить неожиданно образовавшиеся каникулы. Поскольку уже на тот момент наш Универсальный спорткомплекс ЦСКА был закрыт и возможности тренироваться в нём не было, практически все наши американцы на следующий день улетели к себе на родину. Йоханнес Фойгтманн уехал в Германию, Янис Стрелниекс, предпочитающий перемещаться на машине, отправился в Латвию. Довольно долго в Москве находились Даниэл Хэккетт и Ховард Сант-Рос, постоянно проживающие в Италии. Но это объяснялось тем, что в этой стране на тот момент была весьма сложная эпидемиологическая ситуация. Однако буквально на днях Хэккетт тоже уехал домой, сейчас сидит у себя дома в Пезаро, никуда не выходит.

— Российские игроки ЦСКА тоже строго соблюдают режим самоизоляции?

— Да, все сидят по своим домам или на дачах за городом. Ваня Ухов улетел в родные края, в Пермь. Так что в Москве остались только игроки, которые здесь живут, и тренерский штаб команды.

Итудису на карантине скучать не дают

— Понятно, что все баскетболисты получили планы индивидуальных занятий, тренировок на время карантина. Приходилось ли каким-то образом участвовать в этом процессе, например, дополнительно разъяснять иностранным игрокам, что от них требует тренерский штаб?

— Конечно, нет — это дело исключительно нашего тренера по физподготовке Костаса Хацихристоса. Он самостоятельно составлял тренировочные планы и постоянно, еженедельно, а порой и ежедневно контролирует, как они выполняются. На минувшей неделе по инициативе главного тренера провели общекомандное собрание — опять же в удалённом режиме, по видеосвязи. Руководство клуба, тренеры, медицинский штаб, все игроки собрались, поделились последними новостями — в общем, продемонстрировали, что остаются единым целым даже в нынешней непростой ситуации.

— Как Димитрис Итудис переживает карантин вдали от своей родной Греции?

— Вполне нормально. Он точно не скучает, потому что постоянно находит для себя занятия. Например, довольно часто приходится давать интервью, в том числе и греческим журналистам. В этой стране спортивная пресса хорошо развита — в одних Афинах выпускаются 15-16 специализированных изданий о спорте. Так что Итудиса постоянно просят не только об интервью, но и приглашают участвовать во всевозможных встречах и семинарах — естественно, в удалённом формате. В свободное же время Димитрис выгуливает собаку в парке рядом с домом, с удовольствием проводит время с семьёй, чего обычно не хватает по ходу сезона, читает книги.

Димитрис Итудис Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— А как проводит свободное время пресс-атташе ЦСКА? На улицу ведь иногда всё же приходится выходить...

— Здесь ничего оригинального не скажу. Стараюсь выполнять все рекомендации и советы, которые дают врачи и специалисты. Надеваю маску, когда выхожу в какие-то людные места, стараюсь по минимуму прикасаться к поверхностям, на которых можно подхватить вирус. Как только возвращаюсь домой, первым делом тщательно мою руки. Продукты стараюсь заказывать через службу доставки, хотя, например, за хлебом выхожу сам. Но это бывает раз в три-четыре дня.

— В начале разговора была такая фраза: «Немного занимаюсь спортом». В чём это выражается?

— Заниматься спортом можно в любых условиях: отжимания, упражнения на мышцы пресса, подтягивания, у кого есть на чём повисеть дома. А у меня есть ещё и гантели — так что вполне можно обойтись без тренажёрного зала. Здесь хотел бы добавить, что я по натуре своей домосед. Не могу сказать, что мне на карантине не хватает каких-то прогулок или выходов «в свет», походов в кино, театры, бары или в гости к друзьям. Но при этом чувствуется дефицит двигательной активности. При обычном режиме за день удавалось наматывать довольно приличные расстояния. Эти перемещения вкупе с более или менее регулярной игрой в баскетбол позволяли ощущать себя в неплохом тонусе. А когда ты довольно длительное время сидишь дома, начинаешь понимать, что именно этой активности тебе не достаёт.

Страшновато за людей в Беларуси

— Насколько для вас как уроженца Беларуси удивительна нынешняя ситуация в этой стране, где не только спокойно доиграли хоккейный чемпионат, но и в разгар пандемии как ни в чём не бывало продолжают проводить матчи национального футбольного первенства? Может быть, есть какие-либо «инсайды» на сей счёт?

— Безусловно, я постоянно общаюсь с родственниками, которые живут в Беларуси — с мамой, родным братом, двоюродными сёстрами. Маме мы с братом дали строгий наказ: никуда из дома не выходить! Что же касается продолжающегося футбольного чемпионата страны и других спортивных событий, я бы, честно говоря, предпочёл всё это не комментировать. Не очень хорошо знаю, как там обстоят дела, но не стану скрывать, что мне страшновато за своих соотечественников. Я не медик, но математик по образованию, поэтому отлично представляю, как статистически растёт число заболевших. И очень боюсь, что даже если сейчас эпидемиологическая ситуация в Беларуси более или менее нормальная, то она довольно быстро может ухудшиться, и как бы не было поздно с принятием необходимых мер. Поэтому совершенно искренне желаю всем здоровья!

Минск, Беларусь Henadz Zhinkov/Xinhua/Global Look Press

— Если говорить о клубах Единой лиги ВТБ, насколько велика опасность того, что некоторые из них в нынешних тяжёлых условиях лишатся финансирования и попросту не доживут до следующего сезона?

— Такая опасность угрожает всему европейскому спорту, не только баскетболу. И не только европейскому: клубы НБА уже тоже «подрезают» свои расходы. А в Европе прибыльных турниров не так много, разве что ведущие национальные футбольные чемпионаты, Лига чемпионов... В остальном профессиональные клубы и лиги по игровым видам спорта поддерживаются владельцами, вкладывающими собственные средства, или государством. Поскольку по бизнесу во всём мире сейчас наносится серьёзный удар, можно предположить, что многие клубы попросту не смогут выжить и исчезнут. Или столкнутся с очень большими проблемами. Сейчас хотелось бы понимать, насколько долго продлится карантин, на котором оказался весь мировой спорт. Чем дальше, тем тяжелее будут его последствия. Остаётся лишь сохранять оптимизм и надеяться на лучшее.

— Клуб из белорусской столицы «Цмоки-Минск» наверняка сейчас находится в зоне риска?

— У меня нет информации, насколько длительные контракты клуб из Минска подписывал с игроками. Но, насколько мне известно, бюджет «Цмоки-Минск» очень скромный — не больше €1,5 млн. По этой причине, думаю, нет серьёзных опасений, что у клуба могут возникнуть неразрешимые финансовые проблемы. Клуб муниципальный, поддерживается городскими властями, и если они не решатся на какие-то чрезвычайные меры, то, надеюсь, всё будет хорошо. Даже по меркам Беларуси и, в частности, Минска найти для представляющего страну баскетбольного клуба €1 млн в год — не такая уж большая проблема. Эта сумма далека от тех, которыми оперируют ведущие российские баскетбольные клубы. Хотя, повторю, не знаком с ситуацией подробно, да и кризисные времена могут повлиять.

Доиграть Евролигу в Москве — вымысел журналистов

— Не было ли поспешным решение досрочно завершить сезон в Единой лиге ВТБ? Может быть, всё-таки следовало поставить турнир на паузу и попытаться его доиграть летом, тем более что контракты у игроков всё равно истекают не раньше конца первого полугодия?

— Нет, на мой взгляд, было принято абсолютно верное решение. Тем более что многие другие национальные чемпионаты в Европе также закрыты. Да и продолжать сезон в Единой лиге ВТБ в принципе невозможно хотя бы потому, что таллиннский «Калев», например, объявил о прекращении выступлений в турнире, поскольку Эстония уже на тот момент закрыла границы. Аналогичная ситуация сложилась в Казахстане — значит, и «Астана» из Нур-Султана тоже никак не могла продолжать играть в чемпионате Лиги ВТБ. Таким образом, в турнире оставались фактически только российские клубы, а это означало, что нужно было пересматривать формат чемпионата и всё остальное.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Тем не менее Евролига и Еврокубок пока официально о досрочном завершении сезона не объявляли...

— Да, и не только эти турниры: испанская лига, например, тоже ещё «носится» с идеей каким-то образом доиграть свой чемпионат. А ведь сразу несколько испанских клубов выступают в Евролиге, и значит, каким-то образом придётся подстраивать календари этих турниров — ещё и Еврокубка — друг под друга. Но лично мне кажется, что этот сезон в баскетболе уже закончен. Я не понимаю, как при нынешнем развитии ситуации могут быстро открыться все границы, вмиг прекратиться все карантины и прочие ограничения.

— Как в таком случае можно относиться к идее проведения в Москве всех оставшихся игр регулярного чемпионата, плей-офф и «Финала четырёх» Евролиги?

— На самом деле это вымысел журналистов, потому что ничего подобного никакие официальные лица из руководства Евролиги не произносили. Кто-то неправильно интерпретировал слова исполнительного директора Евролиги Эдварда Скотта, после чего СМИ начали придумывать какие-то свои варианты и вкладывать их в уста баскетбольных чиновников. Но даже если бы это было правдой, не совсем понятно, как даже, например, в июне можно оперативно преодолеть все ограничения и собрать команды в одном городе для проведения заключительной фазы европейского сезона. Евролига — турнир не одной страны, а всего континента, и в разных странах различная эпидемиологическая ситуация, своя статистика заболевших и умерших от коронавируса. К сожалению, это очень сильно влияет на нашу жизнь. Также необходимо учитывать тот факт, что сезон был остановлен по просьбам самих баскетболистов, многие из которых опасались за своё здоровье, здоровье своих семей. И если в ближайшее время не будет стопроцентной гарантии их безопасности, нет смысла возобновлять сезон.

— После того как Единая лига ВТБ решила досрочно завершить сезон, в СМИ произошла пикировка между руководителями ЦСКА и подмосковных «Химок», которые остались на первом месте в таблице регулярного чемпионата. Президент «армейского» клуба Андрей Ватутин и гендиректор БК «Химки» Павел Астахов высказались на тему «бумажного» чемпионства подмосковной команды, если таковое будет официально узаконено. Можно ли что-то добавить по этому вопросу?

— Обсуждать здесь особо нечего, поскольку «Химки» никто чемпионом не объявил. Могу лишь повторить то, что говорил Андрей Ватутин: для ЦСКА как для клуба совершенно не имеет значения, будет ли в итоге назван чемпион в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ или не будет. Сейчас это точно не приоритет для армейцев — для нас первостепенное значение имеет то, чтобы все были здоровы, ситуация в стране и в мире как можно быстрее нормализовалась. Понятно, что клубы всегда готовятся к полноценному сезону, собирают свои составы исходя из максимальных задач, распределяют силы, и, естественно, всем, в том числе и ЦСКА, хочется побеждать в рамках того регламента, который изначально предусмотрен турниром. В данном случае — чемпионатом Единой лиги ВТБ.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большой баскетбол вернётся в августе—сентябре

— Насколько велика вероятность, что нынешний состав ЦСКА удастся сохранить на будущий сезон? С кем из игроков, у которых истекают контракты ближайшим летом, необходимо вести переговоры о продлении соглашений?

— У большинства игроков из тех, которые составляют ядро основного состава, контракты нынешним летом ещё не заканчиваются или уже продлены, как в случаях с Дани Хэккеттом и Джоэлом Боломбоем. Исключения составляют Майк Джеймс, Дэрран Хиллиард и Андрей Воронцевич. После того как официально завершится сезон, когда станет понятна экономическая ситуация, когда будет решен вопрос с выплатами по действующим соглашениям, наверняка будут предприняты конкретные и серьёзные шаги по новым контрактам.

— Кто-то из игроков ЦСКА высказывал открытое или завуалированное желание покинуть команду после нынешнего сезона?

— Я работаю в «армейском» клубе с 2008 года и за 12 лет не могу припомнить ни одного случая, чтобы кто-то хотел уйти из ЦСКА просто потому, что ему не нравилось работать в клубе. Здесь топовый уровень организации, профессионализма тренеров и менеджеров, высочайшие спортивные цели, возможность побеждать. Но нужно учитывать, что у людей могут быть разные обстоятельства. К примеру, прошлым летом мы потеряли часть нашего чемпионского состава, выигравшего Евролигу. В некоторых случаях это был наш выбор, в некоторых — возникли определённые семейные обстоятельства, поступили хорошие предложения от других клубов. Как можно осуждать того же Кори Хиггинса, если из двух имевшихся у него предложений он выбрал «Барселону»? Тем более, насколько мне известно, в деньгах он после перехода в каталонский клуб здорово выиграл. «Барселона» — один из европейских грандов, один из лидеров нынешнего сезона Евролиги, команда с отличными условиями и прекрасным составом. Да и сам город — солнечный, красивый, привлекательный для многих людей с разных концов света — тоже мог стать дополнительным фактором, повлиявшим на выбор Кори. К тому же он выиграл два титула чемпиона Евролиги в составе нашей команды, и вполне естественно, что захотел получить новый вызов, сменить обстановку и попасть в состав другого суперклуба. Так что ситуации бывают разные, но я что-то такого не припомню, чтобы кто-то сказал: «Нет, мне в ЦСКА не нравится, я хочу уйти».

— Напоследок — прогноз: когда, на ваш взгляд, эпидемиологическая ситуация настолько нормализуется, что карантин будет снят, и спорт, в частности, баскетбол начнёт возвращаться к привычному жизненному укладу?

— Безусловно, мы все хотим, чтобы баскетбол вернулся к нам как можно раньше. И Евролига хочет играть ещё в этом сезоне, и все баскетболисты ЦСКА — я это знаю точно — продолжают об этом мечтать. Постоянно общаюсь с игроками и понимаю, как они скучают по игре. Сезон остановился, можно сказать, скоропостижно: слишком неожиданно, слишком рано — в тот момент, когда все только вошли во вкус и подходили к самому «сладкому» отрезку сезона, к «десерту». Речь, понятное дело, идёт о плей-офф Евролиги и Лиги ВТБ, о «Финале четырёх». Остановиться буквально в шаге от этого — очень болезненно для профессионального игрока, в котором всегда живёт азарт спортивной борьбы. Поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы мы смогли сыграть и увидеть эти матчи — самые интересные и самые яркие. Но, признаюсь честно, мне это кажется маловероятным. Так что, наверное, нужно настраиваться на то, что большой баскетбол вернётся в августе-сентябре, как это обычно бывает, когда команды готовятся к очередному сезону. Дай бог, он начнётся без задержек. Хотя сейчас даже трудно предположить, в каком формате он будет проходить: нынешняя ситуация в мире может повлиять на новый сезон очень серьёзно. Повлиять на всё: расписание, состав лиг, на сам факт существования клубов...