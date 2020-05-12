Вслед за громким уходом двукратной чемпионки мира по фигурному катанию среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко её покинули ещё три спортсмена — двое «улетели» к «Ангелам Плющенко», третий — в ЦСКА. Всего от именитого тренера ушли четверо. О тех, кто последовал примеру Трусовой, — в материале NEWS.ru.

Вероника Жилина

Пока сообщество фигурного катания было погружено в шокирующие новости, связанные с переходом Александры Трусовой и одного из тренеров Tutberidze Team Сергея Розанова в академию Евгения Плющенко, многие могли оставить без внимания уход юной фигуристки Вероники Жилиной. Она последовала в том же направлении, что и Трусова.

Вероника Жилина Сергей Фадеичев/ТАСС

Жилина перешла к Тутберидзе в 2018 году, до этого фигуристка представляла архангельскую школу «Каскад». Однако за этот небольшой период 11-летняя спортсменка успела добиться неплохих результатов. В сезоне 2019/20 она стала победительницей первенства России по младшему возрасту. Но это не главное. Осенью прошлого года Вероника стала самой молодой исполнительницей четверного в истории фигурного катания. На тренировке она продемонстрировала четверной сальхов, и это не единственный прыжок из категории ультра-си в арсенале фигуристки. Она владеет четверным тулупом, а также исполняет тройной аксель.

Повлиял ли как-то на её решение Розанов, который занимался у Тутберидзе с детскими группами (в основном возрастная категория от 10 до 15 лет), неизвестно. Но учитывая то, что с каждым днём появляются всё новые лица, примкнувшие к «Ангелам Плющенко» (название академии), не стоит исключать и этого варианта.

Аделия Петросян

Ещё один переход от Тутберидзе к Плющенко совершила 13-летняя Аделия Петросян. В СМИ говорят, что основной причиной стало желание фигуристки и её родителей продолжить занятия вместе с тренером Сергеем Розановым. В общем-то, как раз об этом мы и говорили.

На первенстве России среди юниоров в Саранске спортсменка заняла шестое место. На тренировках она изучала четверные тулуп и сальхов и, по словам Розанова, Аделия была близка к чистому исполнению элементов ультра-си.

Егор Рухин

Изначально переход 16-летнего Егора Рухина связали — барабанная дробь — с Евгением Плющенко. Но вскоре сам двукратный олимпийский чемпион опроверг эту информацию. Молодой фигурист будет заниматься в ЦСКА под руководством Елены Буяновой и Марины Селицкой.

Егор Рухин egor_rukhin_fan/instagram.com

В отличие от Вероники Жилиной, Егор провёл под крылом Этери Тутберидзе четыре года. За это время он успел освоить четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель.

В прошедшем сезоне Рухин выступил на двух турнирах: на этапе юниорского Гран-при во Франции он стал четвёртым, а на этапе Кубка России в Саранске одержал победу.

Что это значит?

Такая резкая вспышка могла подвести неподготовленного зрителя к мысли о том, что в группе известного тренера назрело что-то сродни бунту. Спешим вас успокоить: в этом нет ничего страшного и уж тем более удивительного. В принципе, смена любого тренера — это нормальное явление. А в случае с Тутберидзе это вообще тенденция. Но в столь конкурентной среде по-другому и быть не могло. К ней многие приходят, и многие также уходят, а выживают в её группах в итоге только сильнейшие (иногда сильнейшим, как Евгении Медведевой и Александре Трусовой, тоже нужны перемены — и это нормально).

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

Да и был уже период в тренерской карьере Этери, когда за небольшой промежуток времени от неё ушли сразу несколько фигуристок. Это произошло в мае-июне 2018 года, когда Тутберидзе покинули Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова. Повлияло ли это как-то негативно на деятельность Tutberidze Team? Что таить — удар был серьёзным. Золото и серебро ЧМ-2019, а уже в новом сезоне абсолютное доминирование её юных девочек в женском фигурном катании.

К чему мы всё это? Не стоит воспринимать близко к сердцу очередную волну «оттока» из группы Тутберидзе и сразу бить в колокола. Спортсмены будут уходить. Даже в отношении Анны Щербаковой и Алёны Косторной нет никаких гарантий (особенно после перехода их подружки). Однако за последние годы тренер сумела создать целый механизм по производству фигурных солдатиков, в котором нет незаменимых людей. Тебя не замечают, ты устал, хочешь новых вызовов — уходи, нет проблем. А на смену тебе придёт более усовершенствованный, более голодный до побед солдатик, который окажется, как это бывает в последнее время, на высоте. Это не хорошо и не плохо. Это реалии современного фигурного катания.