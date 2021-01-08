Из неудачников в герои: история невероятного преображения биатлонистов

Пятый этап Кубка мира по биатлону прервал затянувшуюся до 43 гонок безмедальную засуху российских биатлонистов. Вчерашние неудачники Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов внезапно исправили все свои бесконечные ошибки, вылечили все болячки и пробежали так, будто в последний раз в жизни. Норвежцам, французам и немцам оставалось только молча аплодировать.

Когда начало казаться, что русский биатлон ждут очередные серии позора, а нынешний коронавирусный сезон окажется худшим в истории, сквозь серое небо Оберхофа пробились первые лучики надежды. Сначала Евгения Павлова и Светлана Миронова выдали свои лучшие гонки в сезоне, а Эдуард Латыпов обновил личный рекорд — 11-е место в спринте. Всё это было предвестником феерической смешанной эстафеты, которая показала, что самый популярный в России вид спорта на снегу рано хоронить. История превращения четвёрки хронических неудачников в непобедимых чемпионов достойна голливудских сценариев. Примечательно, что эта антирекордная серия оборвалась на числе 43, как и серия Игоря Акинфеева без сухих матчей в Лиге чемпионов.

Из переоценённой тихони в спасшего гонку бойца

Привычная для нас картина. Ульяна Кайшева, задействовав три доппатрона на двух рубежах, отправляется на последний круг с отставанием от лидера в 35 секунд на 12-м месте. Такое начало не предвещает ничего хорошего, и даже вечно оптимистичный Дмитрий Губерниев предполагает, что на передаче эстафеты будет 45 секунд отставания (обозреватель NEWS.ru был даже более сдержан в прогнозе в тот момент — +50 секунд). Однако Ульяна собрала остатки сил в кулак, потянулась в подъём, обошла одну соперницу за другой и на финише превратила потенциальный провал в достойное девятое место с полуминутным отставанием. Не бог весть какой подвиг, но не сделай она этого, и настрой и шансы других участников эстафеты были бы совсем иными.

Кайшеву в последние годы болельщики ругали за отсутствие чемпионского характера. Немногословная, немного закрытая победительница первой юношеской Олимпиады пережила статус восходящей звезды и главной несбывшейся надежды русского биатлона и превратилась в крепкого середняка, способного не завалить эстафетный этап и подняться в двадцатку в личной гонке, но не более того. При этом её не назовёшь звездой соцсетей, как Ларису Куклину, «зажигалкой» вроде Евгении Павловой, чьи интервью бьют рекорды просмотров, или потенциальным лидером, как её сверстницу Светлану Миронову. Но в каждой большой победе есть такие незаметные рабочие лошадки, без которых успех был бы невозможен, а потому и вклад Ульяны в общий триумф нельзя недооценивать.

Работа над ошибками на пять с плюсом

Светлана Миронова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Светлана Миронова самая физически одарённая спортсменка в составе нынешней команды. Её лыжная техника радует глаз, а когда её подкрепляют хорошая готовность и бодрое настроение, можно ждать подвигов на лыжне. Но помехой для Светланы всегда была нестабильная стрельба. Процент её точности редко превышал 75, а срывы часто случались в самые ответственные моменты в эстафетах. Так, увлёкшись погоней за соперницами, она похоронила медальные надежды на чемпионате мира в Антхольце, а затем повторила точь-в-точь те же ошибки уже в декабре в Контиолахти. После этого тренеры вообще вывели её из эстафетного состава.

Но вот после продуктивного новогоднего сбора в Сочи мы увидели прежнюю Миронову. Светлана в спринте и преследовании показала привычный ход, а в эстафете сама ли или с помощью своего личного тренера и наставника сборной Михаила Шашилова построила идеальную тактику на гонку. Первые два круга россиянка сидела за спинами соперниц, концентрируясь на стрельбе, которую прошла идеально. Два нуля в карьере Мироновой случались считаное число раз, а в эстафете такого уровня и вовсе впервые. На финишном круге она дала жару, убежав, как от стоящей, от призёра Олимпиады по лыжным гонкам Денизе Херрман, и проглотила и выплюнула крепкую француженку Жюстин Бреза-Буше. Передав эстафету первой, Миронова не только заставила болельщиков поверить в реальность медали и победы, но и вдохновила на подвиги мужскую часть команды.

Лечение душевных и телесных ран

Александру Логинову в этом сезоне не позавидуешь. Травмы локтя и спины, неудачи первых гонок усугубились страшным горем в семье. Перед Новым годом у него скончался отец, из-за чего вместо полноценного сбора в Поклюке Александр был вынужден заставлять себя тренироваться в Саратове сквозь боль и слёзы. При этом он долгое время держал в секрете своё несчастье и делился им только с самыми близкими. Болельщики, не зная, что на самом деле происходит в его душе, продолжали ругать его за безволие, слабые результаты и отказ тренироваться с командой. Старший тренер Юрий Каминский, зная о произошедшем, предложил спортсмену отдохнуть, но Александр вышел на третий этап эстафеты.

Наверное, этот отрезок дался ему гораздо легче, чем роль финишёра, ведь неподъёмный груз лидерства придавливал его к земле в декабре и не позволял поднять команду выше четвёртого места. Не скажу, что эта гонка была идеальной для Логинова, но он был достаточно надёжен на обоих рубежах, а главное, не позволил на дистанции обойти себя ни норвежцу, ни немцу, ни французу и первым передал эстафету Латыпову. В любом случае победа, пусть и командная, в такой момент — это, прежде всего, победа над собой и первый шаг к преодолению комплекса последнего выстрела в личных гонках и нехватки скорости на равнинных отрезках.

Молчаливый «убийца» с детской скромностью

Эдуард Латыпов Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Когда в 2016 году в организме Эдуарда Латыпова обнаружили следы уже запрещённого мельдония, он боялся, что его карьера закончится, так и не начавшись, и ему придётся разводить коров в башкирском селе, чтобы заработать на жизнь. К счастью, спортсмену удалось доказать свою невиновность, а впоследствии и пробиться в сборную. Тренеры и год назад отмечали талант Латыпова, но он долгое время был психологически не готов соперничать с лидерами на Кубке мира. Мешали то стрельба, то неважное самочувствие в горах. Эдуард по своему темпераменту флегматик: по-детски скромен, говорит тихо и вкрадчиво, а на трассе словно стеснялся показывать всё, на что готов. Но тренеры-то видели, а потому и верили ему. Каминский отметил, что в этот раз именно Латыпов лучше всех перенёс горный сбор в Сочи.

На решающую стойку россиянин пришёл лидером, но два круга штрафа и традиционно долгая изготовка оставили его позади не только француза Кентена Фийона-Майе, но и норвежца Стурлы Лэгрейда, выигравшего уже четыре личных гонки в этом сезоне. Однако бронза была у Латыпова в кармане, и этот факт его окрылил. Он отсиделся за спиной у норвежца, дождался, пока он догонит сдувшегося на последнем круге француза, который отчаянно оглядывался, глотал воздух, словно выброшенная на берег рыба, а после финиша не мог сдержать слёз. Уже на финишной прямой Латыпов выдал свой коронный спурт, заставив вспомнить лучшие эстафетные финиши в исполнении Антона Шипулина, и сделал то, что долгое время не удавалось Логинову — привёл команду к победе. Теперь есть смысл уже не в рамках эксперимента, а на постоянной основе и во всех эстафетах ставить Латыпова финишёром, а Логинова на третий этап.

Главное же в этой гонке, что каждый сумел преодолеть себя, прыгнуть чуть выше головы и столкнуть с горы этот огромный снежный ком былых неудач за месяц до чемпионата мира. Теперь важно сохранить эту уверенность в себе на оставшееся время и ещё добавить в физической готовности, чтобы успешно соперничать с лидерами и в личных гонках.