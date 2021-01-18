Из героя США в толстушку: с кем теперь соперничать фигуристкам Тутберидзе

Уровень женского фигурного катания в России просто космический. Девочки выполняют сверхсложные элементы (причём не одна, а целая группа спортсменок), бьют мировые рекорды, а их очные встречи превращаются в настоящие баталии, о которых потом с восхищением говорят далеко за пределами нашей страны. Большое количество сильных фигуристок в рамках одной страны — это здорово, но есть ли у нас конкурентки за пределами России? Год назад одной из главных соперниц россиянок на предстоящих Олимпийских играх в Пекине называли американку Алису Лью, но нынешний сезон показал, что от былой мощи спортсменки не осталось и следа. Что произошло с юным дарованием США? Неужели Россия потеряла единственную сильную конкурентку? Об этом — в материале NEWS.ru.

На женских соревнованиях на чемпионате Америки, который сейчас проходит в Лас-Вегасе, большое внимание со стороны российской публики было приковано к 15-летней Алисе Лью. Дело в том, что американка на протяжении двух предыдущих сезонов демонстрировала отличные результаты и была без преувеличения на голову выше всех своих соотечественниц. Она дважды становилась чемпионкой страны, ей принадлежат всевозможные национальные рекорды, но главное в другом — в прыжках. Лью зарекомендовала себя как фигуристка, способная исполнять элементы ультра-си.

Алиса Лью Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

В 2018 году спортсменке покорился тройной аксель, а уже в сезоне-2019/20 с переменным успехом Алиса выполняла и триксель, и четверной лутц (именно Лью стала первой фигуристкой в истории, исполнившей в одной программе тройной аксель и четверной прыжок). Внушительный прыжковый набор не просто помогал ей занимать ведущие места на внутренней арене, но и позволял бороться с сильнейшими конкурентками из других стран. Так, весь прошлый сезон американка почти наравне соревновалась с российскими фигуристками. В финале Гран-при среди юниоров отдала победу Камиле Валиевой, а на юниорском чемпионате мира позволила сразу двум ученицам Этери Тутберидзе обогнать себя — всё той же Валиевой и Дарье Усачёвой.

Этот результат позволил убедиться в том, что у Алисы есть некоторые уязвимые стороны: нестабильные прыжки, не самая сильная подача программ (то есть вторая оценка). Однако несмотря на это, потенциал Лью всё равно был очень высоким. Это ощущали как в США, где фигуристка ни много ни мало получила статус главной надежды страны на Олимпийских играх в Пекине, так и в России.

Впрочем, чемпионат Америки 2021 года показал, что дела у юного американского дарования идут совсем плохо. Пятнадцатилетняя юниорка не просто уступила пьедестал возрастным фигуристкам (заняла четвёртое место), но и совершенно растеряла былые кондиции. Вы только вдумайтесь: в прошлом сезоне фигуристка делала каскад тройной аксель — тройной тулуп, сейчас — двойной аксель — двойной тулуп. Что касается остальных прыжков, то и они ей даются с трудом. Например, на сальхове в каскаде двойной флип — ойлер — тройной сальхов допустила сильнейший недокрут. Ещё раз: в том году она делала четверной лутц.

Нелишне сказать о том, что кризис Лью начался задолго до чемпионата страны. Командный турнир в Лас-Вегасе, состоявшийся в конце октября, стал первым официальным соревнованием, на котором появилась фигуристка. И что вы думаете? Ситуация была ещё более плачевной. Хоть Алиса на командном турнире и попыталась исполнить тройной аксель (было падение), в программах двойных прыжков было больше, чем тройных. А итоговая сумма за произвольную даже не превысила 110 баллов. С чем же связан такой резкий спад фигуристки?

Алиса Лью Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Конечно, в первую очередь в голову приходит коронавирус. Многие фигуристы, в том числе и российские, пострадали от последствий COVID-19. Вспомните Алёну Косторную, которая растеряла свой идеальный тройной аксель. В первой части сезона мы ни разу не увидели этот прыжок в её исполнении, даже попытку. На Алису коронавирус тоже повлиял, но немного в другом ключе.

Дело в том, что в межсезонье фигуристка ушла от своего тренера. После почти 10 лет сотрудничества с Лаурой Липецки она решила сменить наставника — выбор пал на канадца Ли Баркела. Тут-то и вмешался коронавирус. Из-за ограничений, установленных на передвижение из США в Канаду, спортсменка оказалась оторвана от своего нового основного наставника (да-да, вы тоже, скорее всего, вспомнили Евгению Медведеву). По этой причине весь рабочий процесс фигуристки протекал по видеосвязи, а рядом находились только помощники — Массимо Скали и Джереми Эбботт. По мнению большинства поклонников, спад Лью в этом сезоне связан с уходом от Липецки.

Но это далеко не главная причина. Корень проблемы кроется в том, что фигуристку настиг пубертат. За несколько месяцев маленькая и худая Лью изменилась до неузнаваемости. Она выросла на 13 см (!) и значительно прибавила в весе. Естественно, такой резкий скачок не мог не ударить по былым кондициям.



Значит ли это, что в лице Лью россиянки потеряли сильную соперницу? Безусловно, американка сейчас переживает не лучший этап в своей карьере. Но ей повезло в том, что активная фаза пубертата пришлась именно на этот сезон, а не на следующий, олимпийский. Она ещё совсем молода, поэтому ей должно быть легче набирать форму. У неё есть ровно год не только для того, чтобы сбросить лишний вес, но и привыкнуть к своему новому телу. К тому же если сопоставить два старта, участие в которых принимала спортсменка, — командный турнир и чемпионат страны, можно заметить крохотный прогресс. Дальше, возможно, больше.

В любом случае россиянкам ни в коем разе не стоит расслабляться. На одной Лью свет клином не сошёлся. Есть ещё японки, которые гипотетически могут побороться с нашими фигуристками на больших международных стартах. И не забываем про пубертат. От него не застрахован никто.