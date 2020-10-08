Итудис доволен: ЦСКА реабилитировался после двух поражений подряд

https://static.news.ru/photo/99b6bef6-099f-11eb-8882-fa163e074e61_660.jpg Димитрис Итудис Фото: cskabasket.com

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис (20:15, 11:15, 14:14, 31:28) считает, что команда контролировала ход встречи за исключением момента, когда соперник повёл пять очков.

Это очень равная борьба. Мы больше контролировали игру и задали тон с самого начала. В какой-то момент мы вели семь-восемь очков. Матч получился интересным. В первой половине нас подвело то, что промазали много открытых бросков. Но затем мы исправились, забили восемь трёхочковых, — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Ключевые роли помимо Уилла Клайберна (19 очков), по словам специалиста, сыграли Джоэль Боломбой (5 очков), который в очередной раз великолепно работал в защите, Торнике Шенгелия (8 очков), Никита Курбанов (5 очков) и Майк Джеймс (25 очков).

Джоэль играл так, будто он большой центровой. Он великолепно работал под кольцом. В некоторых моментах нам приходилось играть в нападении через Майка, которому приходилось атаковать. Мне понравилось, что мы не сбились на дикий баскетбол, когда проигрывали пять очков, а делали броски, получалось атаковать, получались скидки, создавали броски. Надо помнить, что нам не хватало трёх важных игроков, но ребята закрыли бреши, связанные с отсутствием товарищей, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, баскетболисты московского ЦСКА в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке вырвали победу у израильского «Маккаби» из Тель-Авива — 76:72 (20:15, 11:15, 14:14, 31:28).