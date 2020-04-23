Мировой сезон в фигурном катании стартует в Пекине

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию на сезон-2020/21, которая считается дополнением к Серии Гран-при.
Первый этап должен пройти в Пекине (Китай) и запланирован на 9–13 сентября, заключительный этап пройдёт в Загребе (Хорватия) 2–5 декабря, сообщает пресс-служба ISU.
Однако совет организации уточняет, что проведение соревнований в установленные сроки зависит от нормализации ситуации с пандемией инфекции коронавируса.
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в онлайн-шоу Open Ice, в рамках которого состоится сбор средств на борьбу с пандемией инфекции коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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