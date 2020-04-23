Мировой сезон в фигурном катании стартует в Пекине

https://static.news.ru/photo/4ecc8906-8548-11ea-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь серии «Челленджер» по фигурному катанию на сезон-2020/21, которая считается дополнением к Серии Гран-при.

Первый этап должен пройти в Пекине (Китай) и запланирован на 9–13 сентября, заключительный этап пройдёт в Загребе (Хорватия) 2–5 декабря, сообщает пресс-служба ISU.

Однако совет организации уточняет, что проведение соревнований в установленные сроки зависит от нормализации ситуации с пандемией инфекции коронавируса.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в онлайн-шоу Open Ice, в рамках которого состоится сбор средств на борьбу с пандемией инфекции коронавируса, ранее писал NEWS.ru.