Игра не стоит свеч: почему проведение этой Олимпиады — бред

До старта Олимпийских игр — 2020 в Токио осталось буквально три дня. Но праздник для спортсменов и болельщиков всё больше походит на кошмар. Для кого нужен этот цирк? Для зрителей, которых не станут пускать на арены? Для спортсменов, которые будут проводить церемонию открытия при пустых трибунах? Кажется, соревнования потеряли всякий смысл и их проведение состоится просто ради проведения.

Олимпиада VS коронавирус

Ещё несколько месяцев назад казалось, будто Япония находится в шаге от победы над большим боссом — коронавирусом. Статистика показывала незначительное количество заразившихся (единственный неблагополучный регион — Окинава), оргкомитет Токио радовался, а болельщики, несмотря на мартовский запрет, тешили себя надеждой посещения азиатской страны. Но вот уже в начале июля ситуация поменялась кардинальным образом — в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

В вечернее время людей предостерегли от посещения ресторанов. На соревнования, которые будут проходить вечерами, зрителей пускать не собираются. А те турниры, которые останутся доступны, всё равно будут без должной поддержки — скандировать имена спортсменов нельзя, пожалуйста, используйте хлопки.

Кажется, самые масштабные по числу видов спорта (33) Игры пройдут в тишине. Но власти Японии не остановились на этом. Они делают всё для того, чтобы оградиться от новой вспышки коронавируса, это и ежу понятно. Нет гарантий, что новых ограничений на период главных международных стартов не будет.

Yohei Osada/Global Look Press

То, что сейчас происходит в Токио, понять тяжело. Дошло до абсурда — спортсмены будут самостоятельно надевать медали во время церемонии награждения. То есть на чемпионате Европы президент УЕФА Чеферин обнимался с итальянцами, поздравляя их с золотыми наградами, свободно всем жал руки, а здесь спортсмены — это кто? Нелюди?

Все общественные просмотры трансляций в специально отведённых местах также отменены. То есть шесть оборудованных площадок для наслаждения соревнованиями в парках и университетах столицы просто перечёркнуты. Часть из них, внимание, решено переделать в центры вакцинации от злосчастного вируса.

Если же японцы, журналисты и все, кто чудом оказался в Токио в эти дни, всё-таки захотят отдохнуть после тяжёлого рабочего дня и пропустить одну-другую пинту, надо быть готовым к тому, что выпивать и перекусывать придётся в одиночку. И на это у вас будет ровно два часа — с пяти до семи вечера, а в заведениях и вовсе можно будет находиться лишь полтора часа. Вот это вдохновляющая перспектива!

Участников соревнований ждут испытания покруче: проносить с собой спиртные напитки на территорию Олимпийской деревни можно, но пить необходимо строго одному, никаких объединений в компании.

Бейсбольный стадион Фукусима Yohei Osada/Global Look Press

Странная радость получается — ни встретиться с друзьями, ни пошуметь на стадионе, что так любят все болельщики мира, ни выпить (ну, ладно, последнее — это наименьшая потеря). И за что только такое счастье досталось любителям спорта?

Эти Игры по-настоящему уникальны и точно войдут в память всех причастных. Только непонятно, спустя годы всё вернётся в прежнее русло и всё это будут рассказывать детям в виде страшилок, или Япония задаст новый вектор проведения мероприятий?!

Наверное, это просто мы, европейцы, немного «зажрались». Японцы-то, судя по результатам различных исследований, продолжают настаивать на запрете проведения Олимпиады. По данным газеты Mainichi, более 64% жителей Токио уверены, что провести безопасные соревнования просто не удастся. И ладно, если бы это были просто исследования. Они подкрепляются активистскими движениями. Например, неделей ранее жители японской столицы вышли на улицы города с протестами по поводу неоправданных трат на проведение турнира. Объясняют протестующие свою позицию просто — проблемы в стране не решаются вообще, зато все средства уходят на турнир и военные расходы.

Пока всё больше кажется, что игра не стоит свеч. Кому и что хотела доказать Япония? Что мир победил коронавирус? Если так, то к чему все эти ограничения? Какая-то победа со вкусом поражения, получается. Особенно учитывая, что каждый день в Олимпийской деревне кто-то отправляется на карантин.

Если же власти надеялись, что проведение Олимпиады как-то поднимет рейтинг страны, то они сами себе палки в колёса вставляют, вызывая ненависть у всех, даже тех, кто изначально плевать хотел с высокой колокольни на эти соревнования.

Всё дело в истории

Вообще, конечно, вопрос хороший — для чего Олимпиада нужна вообще, если у атлетов есть куча международных турниров, где они могут состязаться? Придётся вернуться к истокам.

Олимпиада получила своё начало в 1896 году и проводилась в Греции. Тогдашний французский барон Пьер де Кубертен возродил соревнования, придумал для них девиз («Быстрее, выше, сильнее»), который, кстати, немного видоизменили в этом году. И всё надеялся, что после поражения в войне с Пруссией французам удастся восстановить свой статус хотя бы через спорт. Но аргументировал он, конечно, более складно. Барон утверждал, что подобного рода спортивные состязания должны сплотить мировое сообщество. Над ним то и дело подшучивал другой важный деятель Шарль Моррас. Он как раз считал, что подобные мероприятия только усилят ненависть стран друг к другу.

В итоге, конечно, ни одна из точек зрений не одержала победу. Как мы видим, мир во всём мире не наступил, войны продолжают случаться, и спорт никак этому помешать не в состоянии. Политика и спорт давно стали одним целым, особенно на Олимпийских играх, это неопровержимый факт.

Например, в 1964 году, когда в Токио проводилась Олимпиада, власти хотели показать, что страна успела восстановиться после Второй мировой войны. Глава государства как будто извинялся за своих предшественников и пытался доказать, что Япония — это не камикадзе и террор, это совершенно новая Азия, которая буквально из каждого дома кричит о демократии.

Доказала. Но что сейчас хочет доказать Япония? Что она впереди своих китайских соседей, где коронавирус периодически уходит в спячку? Или власти Токио хотят выслужиться перед Международным олимпийским комитетом, которого, в общем-то, кроме денег ничего не интересует? Окупятся ли миллионные вложения властей в эти соревнования? Что станет с наследием после окончания турнира?

Есть подозрение, что всё это уже давно игра для чиновников, которые преследуют исключительно свои интересы, используя спортсменов как приложение.