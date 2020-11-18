«Химки» одержали победу над «Зенитом» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:83.
Самые результативные игроки — разыгрывающий «Химок» Алексей Швед и защитник «Зенита» Билли Бэрон. В их активе по 24 очка.
Для «Химок» это вторая победа в текущем сезоне, команда поднялась на 16-е место. «Зенит» имеет в активе три победы и располагается на 10-м месте.
19 ноября подмосковный клуб сыграет с турецким «Анадолу Эфес».
Ранее NEWS.ru писал, что выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получат возможность поехать на Олимпийские игры 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.