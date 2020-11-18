«Химки» одержали победу над «Зенитом» в матче баскетбольной Евролиги

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Организаторы чемпионата мира по биатлону в Поклюке, который пройдёт в феврале 2021 года, рассматривают три сценария проведения соревнований, в том числе с участием зрителей, в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, которая начинает улучшаться.

При самом оптимистичном раскладе билеты поступят в продажу и каждый день соревнования смогут посещать по 2000 зрителей на трибунах. Второй вариант предполагает присутствие на стадионе 500 человек с аккредитациями, включая...