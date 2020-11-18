16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

«Химки» одержали победу над «Зенитом» в матче баскетбольной Евролиги

22:39, 17 ноября 2020 62
Фото: bckhimki.com

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:83.

Самые результативные игроки — разыгрывающий «Химок» Алексей Швед и защитник «Зенита» Билли Бэрон. В их активе по 24 очка.

Для «Химок» это вторая победа в текущем сезоне, команда поднялась на 16-е место. «Зенит» имеет в активе три победы и располагается на 10-м месте.

19 ноября подмосковный клуб сыграет с турецким «Анадолу Эфес».

Ранее NEWS.ru писал, что выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получат возможность поехать на Олимпийские игры 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео