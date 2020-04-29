Другие

Ханты-Мансийск готов организовать сбор российских биатлонистов

22:19, 29 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель организационного комитета международных и всероссийских соревнований в Югре Дмитрий Ярошенко рассказал, что, несмотря на эпидемию коронавируса, летние сборы национальной команды по биатлону можно провести в Ханты-Мансийске.

У нас в России для сборной можно создать идеальные условия в Ханты-Мансийске. Для сборной можно создать карантин с минимальным контактом с окружающими. Стоит сначала всех обследовать перед сбором, а затем уже не отпускать никого домой. Ханты-Мансийск точно способен создать для сборной России такие условия, — рассказал Ярошенко NEWS.ru.

Полностью интервью с Ярошенко читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях