Ханты-Мансийск готов организовать сбор российских биатлонистов

Представитель организационного комитета международных и всероссийских соревнований в Югре Дмитрий Ярошенко рассказал, что, несмотря на эпидемию коронавируса, летние сборы национальной команды по биатлону можно провести в Ханты-Мансийске.
У нас в России для сборной можно создать идеальные условия в Ханты-Мансийске. Для сборной можно создать карантин с минимальным контактом с окружающими. Стоит сначала всех обследовать перед сбором, а затем уже не отпускать никого домой. Ханты-Мансийск точно способен создать для сборной России такие условия, — рассказал Ярошенко NEWS.ru.
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