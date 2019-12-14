https://static.news.ru/photo/a15203c6-01c3-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: АГН "Москва"/Global Look Press

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на события, которые происходят сейчас в мире фигурного катания.

Дорогие мои поклонники биатлона, огромное вам спасибо. Уверен, что вы никогда не устроите в сети такой срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех: Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову, — написал Губерниев на странице в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу.