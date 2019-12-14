Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на события, которые происходят сейчас в мире фигурного катания.
Дорогие мои поклонники биатлона, огромное вам спасибо. Уверен, что вы никогда не устроите в сети такой срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех: Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову, — написал Губерниев на странице в Instagram.
Как ранее писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на критику со стороны Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой в адрес её подопечной Алины Загитовой, которая решила поставить свою карьеру на паузу.
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