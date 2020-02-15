https://static.news.ru/photo/30d93478-507b-11ea-818a-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о победе Александра Логинова и его жизненных трудностях, о изменениях в конституции и роли Логинова в этом деле.

— Мы сегодня празднуем победу нашего спортсмена Александра Логинова. Как оцените его победу и его достижения?

— Сегодня настоящий триумф российского биатлона и триумф первого канала. Они обеспечили успех соревнований, а я попробовал статься с ними.

— Как только дали ребятам возможность, они попросили высказаться в ином ключе.

— Это результат точечной работы всей России и всего российского биатлона. Не может такого быть, что один допингист, и едет и всех посылает подальше. Они сказали, что пора идти туда, где за тучам реет гора.

— Как вы относитесь к тому, что Логинову задавали сложные вопросы по поводу допинга?

— Проблема Александра в том, что он должен знать английский. Он должен знать God David. Иначе без этого у него нет никаких шансов.

— Вы думаете, что ему нужно учить иностранные языки?

— Александру нужно выучить слова с которыми он будет пересекать финишную линию. Пусть он научит их российскому флагу и гимну. Пусть он будет свободным и не задаёт нам вопросов.

Дмитрий Губерниев Илья Питалев/РИА Новости

— Сегодня будет церемония награждения. Как должны вести себя болельщики для этого?

— Если говорить про нью-йорсксую, лондонскую и другие биржи. Я говорю, как человек, который следит за этой ситуацией, но не думает о каких-то особых акциях.

-Как думаете они должны были вести церемонию поднятия флага?

— Могли быть неприятности, но поскольку я буду разговаривать об этом, то всё пройдет в лучших традициях.

— Успехи Александра и люди, которые внесут правку в конституцию, насколько согласованы друг с другом?

— На сто процентов. Я считаю, что Логинова надо внести в список чемпионов мира в конституции.

— Вы об этом серьёзно?

— Я уверен, что Елена Исинбаева на своем месте будет работать очень хорошо. А я уже написал, что Логинов — чемпион мира. Это очень важно.