https://static.news.ru/photo/a95c202a-c8ce-11e9-ba19-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Дворкович Фото: Сергей Булкин/News.ru

Международной шахматной федерации (FIDE) не хватает людей, способных управлять шахматным процессом, заявил президент организации Аркадий Дворкович.

Он уточнил, что знал об основных проблемах до выборов главы объединения.

Хотя сейчас многие вещи стали яснее и кристаллизовались, — передаёт ТАСС .

По его словам, наличие возможностей для управления является критическим фактором. При этом таких кадров нет в большей части федераций.

Хороший игрок в шахматы не всегда так же хорошо управляет процессом, добавил он.

Людям надо учиться, и мы этим серьёзно занимаемся, — отметил Дворкович.

Глава FIDE заметил, что на низком уровне также находится использование инновационных технологий. Кроме того, во многих странах уделено недостаточное внимание шахматам на политическом уровне и в образовании.

Любое общество будет терять, если не будет пользоваться шахматами как образовательным инструментом, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин сделал первый ход на тай-брейке в финале московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника.