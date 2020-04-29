Глава красноярского биатлона рассказал о беспорядке в сборной России

https://static.news.ru/photo/11a329d6-89da-11ea-a0c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Председатель Федерации биатлона Красноярского края Александр Концевой привёл примеры отсутствия порядка в сборной России и разногласий президента СБР Владимира Драчёва и тренерского штаба команды.

Перед чемпионатом Европы Наталью Гербулову вытащили из Сочи, командировали за наши деньги, а тренеры её даже не ждали. Сначала нам объявили, что она никуда не едет, но потом вызвали на сбор. Это было не единожды. Слова и действия Драчёва и тренеров были постоянно разорваны, — рассказал Концевой.

Также специалист отметил, что из-за разногласий Драчёва с большинством членов правления СБР страдает результат команды, а спонсоры не идут в биатлон. Выходом из ситуации, по мнению Концевого, должно стать переизбрание и президента, и правления.

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