Гимнастка Мельникова одной фразой описала эмоции от Олимпиады в Токио

Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова одной фразой описала свои впечатления от выступления на крупнейших соревнованиях четырёхлетия. Слова спортсменки приводит Lenta.ru.

Наверное, «невозможное возможно»! Все эти события: золотая олимпийская медаль, звание абсолютной чемпионки мира… Начинаешь больше верить в себя, — призналась Мельникова.

По её словам, до Олимпийских игр в Токио сборная России неоднократно соперничала с командой США на всевозможных турнирах, но та была «непробивной». Мельникова отметила, что даже если отечественные спортсменки идеально выступали на соревнованиях, то всё равно не могли взять верх над оппонентами.

Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и всё не вечно, — добавила Мельникова.

Ранее Мельникова заявила, что некоторые представители СМИ сознательно исказили её слова о скандальной ситуации на чемпионате мира 2021 года в Японии, когда её лишили золота из-за решения судей. По её словам, она уважительно отзывалась о сопернице, а часть публикаций в прессе ставили это под сомнение.