В ФФКР прокомментировали переход Трусовой к Плющенко

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что не получал никаких заявлений о переходе Александре Трусовой, 15-летней ученицы группы Этери Тутберидзе.
Мы не получали никаких документов по переходу Трусовой, — сказал Коган корреспонденту NEWS.ru.
Ранее, в СМИ появилась информация, что Александра Трусова сменила личного тренера, покинув группу Этери Тутберидзе, из-за нехватки внимания. Новым наставником стал Евгений Плющенко, который пока отказывается комментировать случившееся.
На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.
Ранее Трусова рассказала о своём отношении к другой российской спортсменке, которая раньше также занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой, писал NEWS.ru.
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