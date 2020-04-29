Фридзон высказался о главном тренере «Локомотив-Кубань»

https://static.news.ru/photo/62dbb792-8aba-11ea-97c1-fa163e074e61_660.jpg Виталий Фридзон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон поделился мнением о наставнике Евгении Пашутине, который стал главным тренером по ходу сезона Единой лиги ВТБ.

Евгений Пашутин пришёл со своей философией, со своей игрой. Начал проводить проводить жёсткие тренировки. Надо отдать должное, это сработало. Он прямо зарядил нас энергией. Показал, что именами матчи не выигрываются, — сказал Фридзон в прямом эфире клуба на официальной странице в Instagram.

В феврале 2020 года руководство краснодарского коллектива и 51-летний специалист продлили соглашение до конца сезона-2022/23. После того как Пашутин возглавил коллектив, «Локомотив» выиграл восемь последних матчей из десяти и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России (на первом месте расположились подмосковные «Химки», на втором — ЦСКА).

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