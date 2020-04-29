Финансовый аудит СБР продлен до окончания пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/124a03a8-8a04-11ea-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) постановило продлить срок аудита и работы контрольно-ревизионной комиссии организации до окончания пандемии коронавируса.

Меры были приняты в связи с ограничительными действиями в период пандемии и невозможностью доступа к документам по деятельности СБР, полноценного взаимодействия с контрагентами и партнерами СБР, сообщает пресс-служба СБР.

Ревизионная комиссия СБР должна была до 30 апреля провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимира Польховского назначат на должность главного тренера российской сборной по биатлону в сезоне-2020/21. По данным пресс-службы Союза биатлонистов РФ, его кандидатуру направят в Министерство спорта на согласование. На этом посту Польховский сменит Анатолия Хованцева.