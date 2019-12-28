Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ фигуристы набрали 233,66 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (233,19), третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72).

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, писал NEWS.ru.

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