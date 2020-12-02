Фигуристка Туктамышева заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e7e09d78-3540-11eb-a83f-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию из-за положительного теста на COVID-19.

Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования, — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

С 5 по 6 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Короткая программа женщин начнётся в 16:15 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях женщин.