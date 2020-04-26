Фигуристка Туктамышева рассказала, в каком фильме хотела бы сняться

https://static.news.ru/photo/4132cf1c-87c3-11ea-af9d-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Xue Yubin/XinHua/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что у неё есть желание снять в комедийном фильме.

Я хотела бы снятьcя в кино, это интересный опыт в жизни. Мне кажется, я бы больше подошла для комедии, чем для драмы. Я бы прямо влилась в неё, — сказала Туктамышева во время прямого эфира с Татьяной Волосожар в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в соцсети радостным для неё событием, которого ждала почти девять месяцев. Оказалось, что она избавилась от брекетов. Спортсменка добавила, что поначалу будет «улыбаться, как идиот».