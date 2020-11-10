Фернандес: в ближайшие годы все пьедесталы будут за фигуристами из России

Значение Хавьера Фернандеса для фигурного катания Испании тяжело переоценить. Семикратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр олимпийских игр 2018 года — такими достижения не могут похвастаться даже фигуристы, где этот вид спорта пользуется большой популярностью. За несколько лет профессиональной карьеры скромный и улыбчивый парень из Мадрида вернул интерес к фигурному катанию в своей стране. Однако останавливаться на достигнутом Хавьер не собирается. После завершения спортивной карьеры Фернандес организовывает ледовые шоу и уже в ближайшее время планирует открыть собственную академию. В эксклюзивном интервью для NEWS.ru Хавьер Фернандес рассказал о планах на будущее, о проблемах фигурного катания в Испании, а также оценил тренерские перспективы Евгения Плющенко и спортивные перспективы Евгении Медведевой.

— Прошло больше года с того момента, как вы завершили спортивную карьеру (в январе 2019 года. — NEWS.ru). Расскажите о жизни после большого спорта. Скучаете по былым временам?

Хавьер Фернандес Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это, определённо, другая жизнь. Есть вещи, по которым я скучаю: отсутствие возможности видеть фигуристов на постоянной основе, чувствовать атмосферу соревнований. Есть моменты, которые ты можешь испытывать только на больших турнирах, и это то, что уже не вернётся. Вот по этим вещам я скучаю больше всего. Однако есть и обратная сторона соревнований: нервы, депрессия. После завершения карьеры у меня появилась возможность расслабиться в этом отношении. Сейчас у меня есть много проектов, над которыми нужно работать. Какие-то вещи невозможно совмещать. Мои проекты не могут идти сейчас одновременно с тренировками и соревнованиями.

— Действительно, вы уходили из большого спорта с большим количеством задумок. Это и академия, это и шоу «Revolution on Ice». Как мне известно, с «Revolution» вы устроили тур по всей Испании в 2019 и собирались уже в этом году поехать в Китай, Японию. Но вдруг нагрянул коронавирус... Насколько сильно он изменил ваши планы?

— Эта ситуация повлияла на всё. Скажу так, это особенный год. Год надежды. Год, в котором необходимо проявить немного терпения, пока не найдётся разрешение ситуации. Как только вопрос с этим вирусом будет решён, я хочу продолжить делать шоу. И, естественно, теперь наша цель выйти за пределы Испании, мы хотим объехать мир с вступлениями.

В то же время очень хочется начать работу над созданием академии. Она будет базироваться в Испании. У нас смогут заниматься дети разных возрастов, где у них будут все удобства, чтобы развиваться, и, возможно, где они в будущем смогут вырасти в фигуристов мирового уровня. Добиться этой цели непросто, но при должном усилие и при поддержке, которую мы будем давать детям, есть надежда, что нам удастся прийти к успеху.

— А что насчёт тренерской деятельности?

— Я буду главным тренером академии. В Испании немного другая манера работы, я хочу её поменять. На мой взгляд, ученики должны увидеть некоторую выгоду в этом виде спорта. У меня нет цели стать своего рода директором или менеджером. Да, в какой-то степени нужно будет совмещать эти обязанности. Но главная цель находиться с учениками каждый день.

— Когда вы только завершили карьеру, вы говорили, что пока не стремитесь полноценно браться за тренерскую деятельность. Что изменило ваше мнение?

Хавьер Фернандес Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это решение, над которым я думал долгое время, оно не новое. Ещё до окончания спортивной карьеры я знал, что приду к этому. Просто сейчас я осознал, что настало время начать более основательную работу в этом направлении. Очень хочется, чтобы вопрос с академией разрешился в ближайшее время. Однако не нужно думать, что мы оставим шоу — работа над ними тоже будет вестись. Будем стараться поддерживать оба направления.

— Всем известно, что вы своими спортивными достижениями внесли огромный вклад в развитие фигурного катания в Испании. В чём это проявляется?

— Желание людей наблюдать за фигурным катанием и заниматься им выросло. Но по сей день главной проблемой является то, что у нас мало катков. Отсутствие катков не позволяет приглашать людей в фигурное катание, просто потому что мест не будет хватать для всех. И катки, естественно, отсутствуют в большинстве городов. Однако несмотря на это, в последние годы наблюдается значительное увеличение спроса на фигурное катание.

— Сколько ещё чемпионатов Европы должно пройти, чтобы в мужском одиночном катании снова возникло сильное представительство от Испании?

— Должно пройти достаточно времени. У нас есть хорошие, талантливые дети. Однако нужно понимать, что чемпионаты Европы, мира, и серии Гран-при — турниры высочайшего уровня. Я ещё не видел, чтобы испанские дети имели настолько высокий уровень, чтобы быть на лидирующих позициях на этих турнирах. Нужно подождать ещё несколько лет. Именно поэтому я хочу открыть академию, чтобы помочь нашим детям, как можно быстрее пройти этот путь, чтобы постараться приблизить их к мировому уровню.

— В целом слабый уровень фигурного катания — это проблема для большинства европейских стран. Чего не хватает Европе, чтобы хоть немного приблизиться к успехам России?

— Моё мнение на этот счёт такое: чтобы приблизиться к успехам России, нужно стараться работать ещё больше, чем в России. Если вы хотите, чтобы спорт или спортсмены были на элитном уровне, необходимо, чтобы у них и тренировки были на соответствующем уровне. Не нормальные, не обычные тренировки, а тренировки на высочайшем уровне! В тренировочном процессе должно быть задействовано множество аспектов. Приехал на каток, покатался и ушёл — не подойдёт. Это более сложный процесс. Заниматься спортом ради спорта не нужно. Если ты хочешь выступать на лучших соревнованиях и добиваться результатов, нужен другой подход.

Однако во многих странах нет ни катков, ни людей для больших целей. В России есть. Здесь много специализированных тренеров, обладающий большим мастерством. У них своя техника, свой багаж знаний, который накапливался с детства. Не выйдет из мальчика или девочки вундеркинд или олимпийский чемпион, если не будет совершаться всеобъемлющая работа. Не будет результата, если тренироваться только один час. Провёл час на катке, пошёл позанимался в зал, вернулся на лёд — только так. Должны быть хорошие хореографы, постановщики. В России всё это есть. А Испании нужно к этому стремиться.

— Много ли таких активистов фигурного катания в Испании, как вы?

— И да, и нет. Большое количество людей в Испании сосредоточены на бизнесе. Конечно, с одной стороны должна быть прибыль, чтобы была возможность продолжать деятельность центра, академии. Но это не ради денег, а ради продукта, который как раз проявляется в уровне фигуриста, в его будущих успехах. Однако дело в том, что большинство катков в Испании имеют коммерческий характер. Им нужно найти часы для школы, нужно найти часы для публичных мероприятий. Чтобы вы понимали, на одном и том же катке могут проходить фигурное катание, хоккей, кёрлинг, открытые мероприятия. Для спортивного результата это не подходит. Активисты-то есть, но это всё очень непросто устроить. Поэтому необходима какая-то дополнительная помощь в лице государства или спонсоров, которые могли бы помочь сделать хорошую школу с доступными ценами. У нас большинство людей платят за всё: за хореографа, за костюм, за соревнования, что очень непросто.

— Следите за тем, что происходит сейчас в российском фигурном катании?

Хавьер Фернандес Сергей Булкин/NEWS.ru

— Я слежу за некоторыми соревнованиями, но я их не смотрю, просто проверяю результаты. В настоящее время молодые ребята и девушки из России являются лучшими фигуристами в мире. Думаю, что в ближайшие годы все пьедесталы будут за фигуристами из России. Это, определённо, скажется на уровне соревнований. Он вырастет, так как спортсмены со всего мира будут прикладывать усилия, чтобы также подняться на пьедестал. Уровень женского катания в России сейчас особенно высок. Даже совсем юные девушки обладают очень сложной технической базой. Мне кажется, в России есть много талантливых детей, которые много работают, обладают хорошими данными, высоким уровнем, но им необходимо растянуть свой уровень хотя бы на несколько лет. Если они не смогут соревноваться в соответствии со своим возрастом, то это будет очень плохо.

Спортсмены вырастают, у них меняются оси на прыжках, меняется тело в конце концов. Это очень деликатные и индивидуальные моменты. Поэтому мы зачастую видим, что некоторые фигуристы в более взрослом возрасте не способны выступать на очень высоком уровне. Как итог, они выступаю несколько лет и исчезают, выступают и исчезают.

— Вы точно слышали про возвращение Медведевой в Россию. Насколько это правильное решение?

— Допускаю, что ситуация, в которой мы все оказались, очень сильно повлияла на неё. Ты не можешь путешествовать, свободно передвигаться... Также мы знаем, что для того, чтобы на постоянной основе пребывать в Канаде, нужна виза. Это всё очень непросто. Многие тренеры, многие академии оказались в тяжелой ситуации как раз из-за того, что их спортсмены собраны со всех уголков мира.

В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше. Она взрослая девушка и мой хороший друг в том числе. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо. Если ей лучше быть в России — значит, это будет Россия.

— Как вы сами отметили, сейчас в женском фигурном катании большая конкуренция. Юные девочки, которые прыгают четвертные прыжки, завоёвывают все пьедесталы. Какие в таком случае спортивные перспективы у Медведевой? Она сможет ещё проявить себя?

— Честно, я не знаю. На этот вопрос может дать ответ только она. Единственное, что я знаю наверняка это то, что Евгения — фигуристка, которая обладает большим опытом. Она в прямом смысле этого слова женщина на льду. Когда она начинала добиваться своих спортивных результатов, она была ещё девочкой, сейчас — нет.

Одна из важных задач, на мой взгляд, которая стоит перед сообществом фигурного катания, заключается в том, чтобы сохранить зрелое женское катание. Однако это непростой процесс. Федерациям фигурного катания тяжело сделать шаг в этом направлении, так как юные девочки добиваются невероятных результатов, завоёвывают большие награды для своих стран. Но этот вопрос должен регулироваться в первую очередь сверху. Возвращаясь к Евгении, она презентует себя на льду намного лучше, чем большинство молодых фигуристок, просто потому что они ещё юные, они только изучают своё созревающее тело.

— Не могу не спросить и про Евгения Плющенко. Он переживает сейчас новый виток популярности в фигурном катании. Правда уже в новом статусе. Как вы считаете, сможет ли он в тренерском деле добиться таких же больших результатов, как в период спортивной карьеры?

— Добиться тех результатов, что есть у Плющенко в спортивной карьере, почти невозможно. Он большая легенда. Как минимум для меня. Что касается его тренерских перспектив, он проделывает огромную работу. Он собрал команду, которая трудится над тем, чтобы в будущем достичь не просто большого результата, а невероятных высот в российском фигурном катании. Но на это нужно время. Что есть уже сейчас? Появилась ещё большая конкуренция среди детей. Евгений вместе с другими тренерами даёт возможность детям соревноваться, прогрессировать и, возможно, в будущем становиться чемпионами. Однако не стоит забывать, что от спортсменов тоже очень многое зависит. В любом случае Евгений всегда может рассмотреть вариант с Испанией (смеётся).

Я очень надеюсь, что он сможет воспитать долговечных фигуристов, а не тех, которые через два-три года исчезают. Фигурное катание, на мой взгляд, это история про взрослое катание. Нашему спорту этого сейчас не достаёт.