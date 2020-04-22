Федерация Санкт-Петербурга предложила Загурскому возглавить биатлонисток

https://static.news.ru/photo/cb6f718a-848a-11ea-aabc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член президиума Федерации биатлона Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Юрий Кашкаров назвал своих кандидатов на роль тренеров сборной России.

Нужно брать наставников, у которых есть спортсмены в сборных командах. Это Александр Касперович, Леонид Гурьев. На тренерском совете Федерации биатлона Санкт-Петербурга мы решили предложить старшим тренером женской команды Николая Загурского. Также есть ряд молодых тренеров — Сергей Башкиров, Максим Ихсанов, Андрей Волков, которых сейчас забыли, — рассказал Кашкаров NEWS.ru.

По его мнению результаты этих специалистов, а также югорских тренеров Владимира Брагина и Андрея Русских выше, чем у рекомендованных правлением Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.

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