Федерация лыж в Норвегии выступила против россиян на турнирах в их стране

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Юрист Анна Анцелиович заявила, что сборной Польши вряд ли присудят сразу техническое поражение из-за нежелания выходить на поле в матче отбора к ЧМ-2022 против команды России. Она уверена, что ФИФА будет непросто разрешить эту проблему, сообщает «Чемпионат».

Думаю, в силу международного контекста, ФИФА будет в тяжёлой ситуации. Вряд ли будет автоматическое решение о техническом поражении Польши. Не могу предсказать результат, но, думаю, ФИФА будет размышлять над этим,...