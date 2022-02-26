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Федерация лыж в Норвегии выступила против россиян на турнирах в их стране

Федерация лыжных видов спорта Норвегии: мы не желаем вашего участия
16:21, 26 февраля 2022
Федерация лыж в Норвегии выступила против россиян на турнирах в их стране Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории их страны. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Послание Федерации лыжных видов спорта Норвегии России и российским спортсменам очень чёткое: мы не желаем вашего участия, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Польского футбольной союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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