https://static.news.ru/photo/f05c5e40-6db5-11ea-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась в Instagram снимками из супермаркета в Торонто, опустевшего из-за коронавируса.

На фотографии с общим планом заметно, что вокруг россиянки нет ни одного человека. Сама фигуристка на фото в защитной маске и резиновых перчатках разного цвета. Свой медицинский образ Медведева дополнила аксессуаром в виде заячьих ушей. Лаконичная подпись к посту состоит только из двух эмоджи — вируса и лица в маске.

Евгения Медведева живёт и тренируется в Торонто с осени 2018 года, когда она начала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером.

По последним данным, в Канаде выявлено более двух тысяч заражённых COVID-19, 25 человек скончались от инфекции. Канадским гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, в шести провинциях власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Как передавал NEWS.ru, 24 марта должно пройти заседание парламента Канады, на котором меры борьбы с коронавирусом будут утверждены законодательно.