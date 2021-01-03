Евгения Медведева рассказала о самом необычном праздновании Нового года

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Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева призналась, что предпочитает встречать Новый год в семейном кругу и рассказала о самом необычном месте, в котором она отметила этот праздник.

Самое необычное место для празднования Нового года — Испания, Мадрид. Меня тогда [испанский фигурист] Хави [Фернандес] позвал на своё шоу, самое первое. Сейчас у него уже тур, который собирает полные залы. Я помню, как ему было тяжело, как он старался, когда загорелся идеей создать свое собственное шоу в стране, которая не фанатеет по зимним видам спорта, — вспомнила Медведева во время прямого эфира в Instagram.

Фигуристка добавила, что после шоу она и её друзья «хорошо отдохнули», а ночь на 1 января провели в одном из ресторанов Мадрида.

Медведева также заявила, что Новый год — это её любимый праздник, а отмечать его она предпочитает дома.

Многие мои знакомые улетели на Мальдивы, в Дубаи, на Бали. Может, я ещё дорасту до этого, но сейчас не совсем это понимаю. Люблю встречать дома с родными и друзьями, хотя Мадрид был классным, — отметила спортсменка.

Ранее Медведева призналась, что тяжело перенесла COVID-19, писал NEWS.ru. Инфекцию у неё выявили в ноябре 2020 года. Течение болезни осложнила травма спины, от которой фигуристка восстанавливалась в тот период.