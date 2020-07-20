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Евгения Медведева показала новый «японский» рисунок

07:07, 19 июля 2020 346
Евгения Медведева Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала подписчикам в соцсети, на что тратила свободное время три последних месяца.

Итогом её занятий на досуге стала копия картины, снимок которой спортсменка разместила в Instagram.

Мне понадобилось три месяца, чтобы его закончить. Это копия другой картины. Если вы знаете художника, то напишите в комментариях, — говорится в её сообщении.

Оказалось, что рисунок россиянки является копией работы японской художницы Харуе Морита.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Медведева тренируется в Москве на катке ЦСКА под руководством Елены Буяновой. Сама тренер сообщает, что, как только Канада откроет свои границы, Евгения вернётся к тренеру Брайану Орсеру. Медведева, которая не имеет гражданства Канады и даже вида на жительства, оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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