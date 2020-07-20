Евгения Медведева показала новый «японский» рисунок

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала подписчикам в соцсети, на что тратила свободное время три последних месяца.
Итогом её занятий на досуге стала копия картины, снимок которой спортсменка
Мне понадобилось три месяца, чтобы его закончить. Это копия другой картины. Если вы знаете художника, то напишите в комментариях, — говорится в её сообщении.
Оказалось, что рисунок россиянки является копией работы японской художницы Харуе Морита.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Медведева тренируется в Москве на катке ЦСКА под руководством Елены Буяновой. Сама тренер сообщает, что, как только Канада откроет свои границы, Евгения вернётся к тренеру Брайану Орсеру. Медведева, которая не имеет гражданства Канады и даже вида на жительства, оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.
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