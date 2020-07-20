Евгения Медведева показала новый «японский» рисунок

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Чемпион мира среди юниоров в парном катании Харли Уиндзор считает, что его партнёрша Екатерина Александровская покончила с собой.

Уиндзор выдвинул свою версию в беседе с РИА Новости. Фигуриста попросили ответить, действительно ли его партнёрша покончила жизнь самоубийством, как о том заявляют источники в правоохранительных органах. Я так думаю,...