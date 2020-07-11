Этери Тутберидзе выиграла премию ISU в номинации «Лучший тренер»

https://static.news.ru/photo/237966be-c384-11ea-81b7-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский специалист Этери Тутберидзе стала победительницей премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».

Также в число претендентов входили армянский специалист Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер. Среди учеников Тутберидзе — Алёна Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова. Также до недавнего времени под её руководством тренировалась Александра Трусова.

В номинации «Лучший хореограф» победила канадка Ше-Линн Бурн. В прошедшем сезоне она ставила программы российским фигуристкам Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой.

Изначально церемония вручения первой премии ISU Skating Awards должна была состояться 22 марта в Монреале после завершения соревнований чемпионата мира по фигурному катанию. Премия должна была стать аналогом «Оскара», но в итоге прошла в онлайн-формате.

Первая часть голосования проводилась с 1 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года в онлайн-формате. По итогам онлайн-голосования определился шорт-лист из трёх претендентов в каждой номинации. Окончательное же решение принимали члены жюри, состоящего из шести бывших чемпионов по фигурному катанию из Канады, Китая, Франции, Японии, России и США. От России в жюри вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алёна Косторная победила в номинации «Новичок года» на премии ISU Skating Awards.

NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на ISU из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards. Также поклонники россиянки запустили два хештега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova («Мы голосовали за Алину Загитову») и #BoycottAwardCorruptISU («Бойкот премии коррумпированного ISU»).