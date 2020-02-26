https://static.news.ru/photo/a04ff334-588f-11ea-aade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этап Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был состояться с 29 апреля по 3 мая на территории Китая, отменили из-за угрозы распространения инфекции коронавируса.

Об этом сообщила Международная федерация волейбола на официальном сайте.

Ранее было предложено перенести сроки проведения тура, однако организаторы соревнований не смогли найти иных дат после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

Однако пострадать может и Олимпиада. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что необходимо рассмотреть вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в конце мая, если ситуация не будет улучшаться, ранее писал NEWS.ru.