Бывший главный тренер российской сборной и подмосковного клуба «Химки» Сергей Елевич в эксклюзивном интервью News.ru прокомментировал новость о том, что на предстоящем чемпионате мира в Китае вслед за Тимофеем Мозговым не сможет выступить ещё одна звезда нашего баскетбола — Алексей Швед, а также отметил качественную работу тренерского штаба национальной команды во главе с Сергеем Базаревичем.

«Контрольный матч против Италии — один из шедевров»

— Можно ли назвать катастрофой для сборной России тот факт, что список потерь нашей команды накануне чемпионата мира теперь пополнился ещё и фамилией Алексея Шведа?

— Да я не скажу, что это катастрофа. По крайней мере, наша сборная показывает хорошую игру на товарищеских турнирах, проходящих сейчас во время подготовки к мировому первенству. Даже в проигранном на московском турнире матче с Ираном ребята играли-то неплохо. Я видел те тактические задумки тренерского штаба, которые старались воплотить на площадке наши баскетболисты, и мне они очень понравились. Конечно, нужно время, чтобы всё это наигрывать, но, на мой взгляд, действия нашей сборной в обороне были глубоко продуманы. Моё твёрдое убеждение — не нужно поддаваться панике из-за потери того или иного игрока.

Алексей Швед Сергей Лантюхов/News.ru

— Но ведь Швед — едва ли не лучший на данный момент игрок нашего внутреннего чемпионата.

— Ну и что теперь?! Команда же не из одного игрока состоит!

— Но мы и говорим не о потере одного Шведа, а вспоминаем череду травм, выбивших из строя ключевые фигуры сборной — Тимофея Мозгова и Дмитрия Хвостова. Кроме того, пока нет в расположении национальной команды Дмитрия Кулагина.

— Но это ведь объективные причины. У всех был тяжёлый сезон. Да, плохо, что «сломался» Хвостов, за ним — Швед. Не говоря уже о Мозгове, который не играл долгое время, да и операцию перенёс. Но при этом все вопросы, связанные с комплектованием сборной, были решены правильно. Никто не застрахован от того, что кто-то из игроков вылетит из-за травмы. Надо быть готовыми ко всему!

— Судя по выигранному турниру в Италии, наша сборная именно с таким настроем и выходит на площадку.

— Я считаю, что один из последних контрольных матчей сборной России — против Италии — это вообще один из шедевров, одна из лучших игр нашей команды за последние годы. Проигрывать по ходу встречи 17 очков и в итоге вырвать победу — это дорогого стоит! Тем более что мы играли не у себя дома, а на площадке соперника. Конечно, надо учитывать, что у итальянцев не играли несколько ведущих баскетболистов, в частности, Луиджи Датоме, Данило Галлинари, но главное заключается в том, что наша сборная была настоящей командой, которая не сдавалась. И хорошо, что тактические действия, выполняемые российской сборной, выглядят совершенно логичными.

«Если бы приехали Мозгов со Шведом, игра сборной могла быть совсем другой»

— Это подтверждает и турнир в Италии, где подопечные Сергея Базаревича выиграли все три матча.

— Знаете, я не считаю, что сейчас, в период подготовки к чемпионату мира, нужно что-то обязательно выигрывать. Нужно просто целенаправленно готовиться и делать то, что и задумывал тренерский штаб. Это один из самых важных моментов. И не следует корить за то, что кто-то что-то проиграл между крупнейшими турнирами. Вспомните, Дэвид Блатт во главе сборной России перед Евробаскетом 2007 года проигрывал чуть ли не всем соперникам в спаррингах по сорок очков, а затем выиграл титул. Поэтому ничего страшного в этих поражениях нет. Чемпионат мира — большой форум, к которому необходимо тщательно готовиться, анализировать контрольные игры, а уже потом принимать соответствующие решения.

Тимофей Мозгов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— Можно ли сказать, что тренерский штаб Сергея Базаревича, предвидя наихудшее развитие ситуации с теми же Мозговым и Шведом, изначально старался строить игру сборной, не рассчитывая на помощь главных звёзд?

— Лично я в своей тренерской работе никогда не рассчитывал на игроков, которых на данный момент в команде нет. Нужно делать ту работу и с теми игроками, которые есть в обойме. Не надо думать, что к тебе придут Майкл Джордан и Шакил О’Нил и решат все проблемы! Это же полный абсурд! Мы должны чётко понимать, что мы хотим от нашей сборной. И вполне логично, что сейчас тренерский штаб наигрывает тактические задумки с тем составом, который у него есть, а не который теоретически может быть. Да, если бы приехали Мозгов со Шведом, игра сборной могла быть совсем другой. Но сейчас, в их отсутствие, всё делается абсолютно правильно. И максимум выжимается в тактических действиях из тех игроков, которые присутствуют на сборах и в контрольных матчах.

— Какую задачу способна решать сборная России в её нынешнем составе на чемпионате мира?

— Мне трудно сказать. Я же не в курсе, в каких кондициях находятся другие сборные — это первое. Второе — нужно ощущать те действия, которые будет совершать наша команда непосредственно на самом чемпионате мира. Безусловно, я собираюсь посмотреть и все оставшиеся спарринги российской сборной, и наблюдать за ней в Китае по ходу самого мирового первенства, но трудно представить себе, какие задачи будут ставить перед собой и решать другие участники турнира. Нужно знать тактические действия и задумки этих сборных. Сейчас никто своих замыслов и планов не раскрывает. А достойных соперников будет много. Из Южной и Центральной Америки — наши соперники по группе аргентинцы, неплохие команды будут у Мексики и Пуэрто-Рико. Не говоря уже о североамериканских сборных. Азиатские команды тоже играют в очень приличный баскетбол. Нужно ко всем соперникам ответственно готовиться и со всеми быть готовыми играть на максимуме.