Эксперт объяснил, почему у Драчёва нет авторитета в биатлоне

Это нерабочее правление. Кто этим руководит, я понять не могу, но это явно не Драчёв. Вице-президент Нуждов при этом даёт деньги, также как и исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Драчёв мог бы из своих заработанных что-то выделить, но не получается. Я согласен с Анатолием Алябьевым — если у тебя не получилось, так признай это и не оправдывайся, — рассказал Кашкаров NEWS.ru.