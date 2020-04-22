Единая лига ВТБ теряет десятки миллионов рублей из-за вируса

https://static.news.ru/photo/70561b5e-8495-11ea-9eb8-fa163e074e61_660.jpg Илона Корстин Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о финансовых потерях, которые несёт лига из-за досрочного завершения сезона в связи с коронавирусом

Сейчас мы однозначно теряем деньги, десятки миллионов рублей. Это относится к нашим диджитал-правам. Компания Lagardere оплачивает определённое количество матчей, которое мы не провели в этом сезоне. Сложная ситуация с пандемией, и на неё накладываются экономические проблемы, — цитирует Корстин РИА Новости.

Единая лига ВТБ по баскетболу приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19. Чемпион лиги сезона-2019/20 определён не будет, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён, писал NEWS.ru.