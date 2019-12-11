Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бегуна Игоря Образцова и трейлраннера Наталью Садилову за нарушение антидопинговых правил.
Образцов дисквалифицирован на один год начиная с 29 апреля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 26 апреля, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Садилова дисквалифицирована за использование мельдония и отказ от сдачи допинг-проб. Она отстранена на четыре года с 27 июня 2019 года. Результаты, показанные с 12 мая, будут аннулированы.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) о 66 российских спортсменах, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, писал NEWS.ru.
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