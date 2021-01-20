Драчёв: те, кто оказывал лишь моральную поддержку, обвинили меня в провале

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной думы и последний российский обладатель Кубка мира по биатлону Владимир Драчёв в откровенном интервью NEWS.ru подвёл итоги первой половины сезона для национальной сборной, рассказал о губительных последствиях действий правления в 2020 году и прокомментировал массовое снятие биатлонистов с юниорских соревнований после приезда допинг-офицеров.

Миронова даже на этом уровне может бороться за медали в каждой гонке

— Как оцените итоги выступления российской сборной в Оберхофе, где был заметен прогресс отдельных спортсменов, но не было медалей?



— Пожалуй, прогрессом называется некая положительная стабильность, но мы все видим, что среди наших спортсменов этой стабильности нет ни у кого, есть редкие и не самые яркие проблески, коих мы все ждём с нетерпением. Так, неплохие результаты в беге и стрельбе показывает Светлана Миронова, и то с натяжкой. Мы надеялись на неё ещё в прошлые годы, потому что это спортсменка с очень высоким потенциалом, но оправдывать надежды пока у неё не всегда получалось. Хотелось бы, чтобы эта стабильность реализовывалась у неё особенно в спринтерских гонках, где большую роль играет её скорость.

У остальных ребят и девушек совсем «рваная» работа. Могут сегодня зайти в десятку, а завтра вылететь за тридцатку. Не готовы пока показывать оптимальный результат постоянно, потому и говорю об отсутствии стабильности. Эдуард Латыпов — очень хороший спортсмен, который начал показывать достойные результаты ещё в конце прошлого сезона. Мы даже сожалели, что Кубок мира закончился досрочно. Но, признаюсь, в этом году от него ждал чуть большего. Он то бежит хорошо, то стреляет метко, а совместить оба качества ему не всегда удаётся. Пока Латыпов не может найти золотую середину, хотя у него высокий потенциал.

Матвей Елисеев — спортсмен «одной гонки». Ему надо готовиться к спринту и эстафете. Это его гонки, а в других уж как получится. После спринта ему физически тяжело бежать сразу преследование. У него одинаковые показатели и результаты все последние годы в сборной. Если Елисеев хорош в одной гонке, то может потерпеть неудачу в следующей. Ему нужен отдых для накопления потенциала, после чего он снова может «выстрелить». Не потому что он плохой спортсмен, отнюдь, просто это функциональные и психологические особенности Матвея.

Матвей Елисеев vk.com/matvey_e

— На прошлой неделе он хорошо пробежал масс-старт, потому что по ходу этапа было два дня отдыха?

— Об этом и речь. К отдельному старту Елисеев может подойти качественно. Он и в спринте всех наших обыграл, а потом в эстафете получил немалый проигрыш.

— Почему Латыпов лучше и раскрепощённее выглядит в эстафетах, чем в личных гонках, и уже второй раз блестяще прошёл четвёртый этап?

— Ну я бы не сказал, что блестяще. Показал себя молодцом, с бойцовскими качествами, но ведь для правильной оценки нам нужно изучить этап несколько глубже, чем то, что лежит на поверхности. Основной показатель — время самой гонки. Когда наши ребята выиграли эстафету, не все обратили внимание, что в этот день было две эстафеты и многие страны поставили лидеров в сингл-микст, чем ослабили состав обычной смешанной эстафеты. Сборные Норвегии, Швеции и Франции тем самым дали всем хороший шанс. Если говорить об эстафетах, то в последних стартах себя хорошо проявил и Александр Логинов. Биатлон тем и интересен, что в эстафетах спортсмены заряжены духом командной работы, которая неизвестно каким грузом может лечь на плечи того или иного биатлониста. Даже такие лидеры, как Тириль Экхофф порой не в состоянии выдержать такую эмоциональную нагрузку и проваливаются.

— Миронова сможет удержать хорошую нынешнюю форму до чемпионата мира или это не предел для неё?

— Потенциал у неё очень высокий. Даже если она останется на том же уровне, что сейчас, это будет большая заявка на призовые места. У Мироновой в каждой гонке будут огромные шансы на попадание как минимум в шестёрку. Глядя на её уверенность, хороший ход, качественную, хоть и не всегда надёжную стрельбу, начинаешь верить в неё. В Оберхофе всегда стрелять сложно, а в Поклюке стрелять будет проще, потому что подход к рубежу со спуска. В Оберхофе непростой рельеф, некатучий снег и сложное стрельбище, не каждому дано перетерпеть. Думаю, что можно надеяться на хорошее выступление Мироновой. Но ещё важно, насколько она сумеет правильно себя подвести к чемпионату мира. Пока для неё всё складывается хорошо.

— Насколько Татьяна Акимова сможет усилить основную команду в Антхольце и на чемпионате мира?

— Это проба и очередной тест. Она всем всё доказала, выступив неплохо в Хохфильцене. Честно? Я не очень понял глубокую задумку тренеров на предмет критериев, по которым её не взяли в Оберхоф. Акимова могла попасть в призы в нынешней форме, а тут потенциального призёра Кубка мира просто исключили из первых январских этапов. Не знаю, как теперь ей надо проявить себя в Антхольце, чтобы обосновать своё место в команде. Получается та же история, что с Ларисой Куклиной. Она спортсменка высокого уровня, которой нужно дать возможность планомерно готовиться, а не предлагать рваную работу.

Из всей команды только Латыпов и Миронова провели в Сочи полноценные 14 дней. А Куклина, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и другие спортсмены, которые ездили домой или на отборочные соревнования, провели восемь-девять этих рваных дней. Это самый неблагоприятный период — подняться в гору и сразу спуститься. Никакого горного эффекта они не получили, а сделали только хуже для своего организма. Это серьёзная ошибка в подготовке.

Татьяна Акимова vk.com/we_love_tatianasemenova

— У Логинова сбор вообще не получился по уважительной и печальной причине. На ваш взгляд, предстоящая поездка в Антхольц может сулить ему новые неприятности от итальянской полиции? Вохможно, ему стоило пропустить этот этап?



— На данный момент неправильно говорить о том, что может произойти. Год назад никто и в страшном сне не предполагал, что итальянская полиция в последние два дня ворвётся в расположение российской команды, выбив нас с масс-стартов и эстафет. Это был удар не только для Александра, но и для всей команды, потому что мы настраивались на два заключительных дня и имели огромный шанс завоевать медали, но нас этого лишили. Спрогнозировать повторение этой истории — как видеть страшный сон снова и снова.

Нынешние результаты — следствие смены курса правления

— Как вы отреагировали на случившееся по горячим следам, когда рано утром узнали эту новость, и какие действия предприняли другие представители СБР, находившиеся вместе с вами в Антхольце?



— Я был на месте инцидента сразу, но, к большому сожалению, те, кто должен был быть кроме меня, оказали лишь морально-дистанционную поддержку. Зато потом можно было услышать многочисленные комментарии о том, как они «включились» в решение проблемы и как именно я провалил работу и на международном направлении, и одновременно в аппарате... Через 20 минут после случившегося я был уже в гостинице нашей команды. Ситуация была тяжелейшая. Это экстраординарный случай. Мы были в шоке от происходившего.

Сразу после приезда я позвонил заместителю министра иностранных дел. У нас было шесть утра, а у них уже восемь, поэтому я получил огромную поддержку, за что большое спасибо. Нам сказали не переживать и прислали несколько телефонов нашего атташе, посла и консула. Представители посольства моментально выехали из Милана, и до их приезда мы старались не делать никаких заявлений. Александра Логинова освободили от поездки в полицейский участок. Я поехал с менеджером команды Екатериной Боярских и Александром Касперовичем, который был в качестве подозреваемого. Там мы просидели несколько часов, потом нас отпустили на соревнования, после которых мы вновь прибыли в полицейский участок, но уже с поддержкой прибывших представителей посольства, где находились до часа ночи.

— В первый год вашей работы президентом СБР были ещё визиты австрийской полиции в Хохфильцене, но недавно глава комиссии по расследованию допинга и коррупции в IBU Джон Тэйлор официально объявил, что эти подозрения с российской команды сняты.

— Да, в этом плане мне и команде приходилось пожинать плоды наследия. Конечно же я побывал в российском посольстве в Вене, есть что вспомнить из этой поучительной истории. Тогда действия нашей команды и сотрудников посольства тоже были слаженными.

— Итальянское расследование в отношении Логинова и Касперовича так и не закрыли?

— На момент моей работы на посту президента СБР никакие документы от итальянской стороны не поступали. Не получал я никакой информации и из посольства России в Италии. Возможно, нынешнее руководство Союза биатлонистов России и получало какую-то информацию, но мне об этом неизвестно.

vk.com/alexander__loginov

— Как оцениваете работу новых старших тренеров Юрия Каминского и Михаила Шашилова? Насколько справедливы утверждения, что эти тренеры достались нынешнему руководству СБР в наследство от вас?

— А разве плохое наследство? Общая ситуация была такова. Мы помним, как наши члены правления решили резко поменять курс корабля и уволить всех тренеров во главе с Анатолием Хованцевым, поставив Валерия Польховского. Допустить к руководству сборной кабуковых и королькевичей я не мог в силу, скорее, политических для СБР причин. Я был вынужден искать компромисс и ставить российских тренеров, способных работать с нашими командами. Резкая смена курса, невозможность команде полноценно отработать все четыре года ещё неоднократно скажется на самой команде, уже начинает сказываться. Понять ту работу, которая проводилась прежним штабом, и подхватить её новым тренерам сложно.

Подготовка спортсменов такого уровня — это и работа над ошибками, и чёткое видение того, что же им не хватает для высоких результатов с одновременным составлением планов подготовки на ближайшие несколько лет. Мы же понимаем, новых лиц не появилось, работали с теми спортсменами, которые есть. Шашилов и Каминский — хорошие профессионалы, знающие своё дело. Любой специалист понимает, что у спортсменов «хромает» функциональная подготовка, а Каминский тонко чувствует, что именно необходимо править и развивать в лыжной составляющей.

Сидеть дома и обвинять в отсутствии результатов всегда легко, но когда ты сам берёшь бразды правления и начинаешь «рулить», понимаешь, что по дороге много резких поворотов, выбоин в асфальте. Многие, попробовав, понимают, насколько сборная команда — сложный механизм, который не настроишь за пять минут — тут живые люди, не машины. Одним из факторов нынешних результатов является следствие действий правления, совершённых в 2020 году.

— А какую систему вы строили вместе с Анатолием Хованцевым? В чём сильные стороны его концепции и почему ему не дали её реализовать?

— Данная концепция была долгосрочной, а не все понимают концепцию развития не на один-два года, а на несколько лет вперёд. В этом главная ошибка. Понять нашу концепцию могут только люди, которые ратуют за чистый спорт. Основная задача концепции Хованцева была в методическом построении подготовки спортсменов от юношей с дальнейшим переходом в юниоры и с приходом во взрослый спорт. Все сборные команды России должны были работать по определённому плану построения тренировочного процесса. От уровня подготовки спортсменов менялся бы объём нагрузок по зонам интенсивности. Почему вдруг более 30 спортсменов снимаются с «Ижевской винтовки», убегая от офицеров допинг-контроля. Думаете, это впервые? А именно это лакмусовая бумажка того, что происходит сейчас в российском биатлоне. Одним днём это не решить.

— Вы обратили внимание на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который заявил, что эту ситуацию будет расследовать Следственный комитет, а РУСАДА проведёт дополнительные проверки?

— Конечно, это серьёзный звонок. Я несколько раз предлагал ужесточить «Закон о допинге» и постоянно привожу в пример этот инцидент. Наши тренеры уже с юношеского и юниорского возраста готовы добиваться результатов любой ценой. Да, зарплаты маленькие , но их увеличение этой «любой ценой», отражается потом на спорте высших достижений, на выращивании молодых ребят и девчонок, на имидже страны. Слава богу, что на это обратили внимание. Переговорив с коллегами, мы ещё в декабре начали готовить поправки в «Закон о допинге», где хотим предусмотреть и лишение всех материальных ценностей, полученных за соревнования из различных источников, включая квартиры, машины и прочее.

Закон начнёт работать в полной мере тогда, когда спортсмен перестанет быть героем-мучеником, просто героем и кроме медали вернёт все нажитое непосильным допинговым трудом. Есть страны, где за допинг давно и эффективно применяется уголовная ответственность, а у нас мы видим лишь то, что «РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) проводит расследование». Общество хочет видеть виновных, чьи незаконные действия доказаны, и лучше для всех, чтобы спортивные функционеры допингового помола вообще оказывались за бортом спортивной индустрии. Для России в данный момент это были бы самые правильные шаги, и я как депутат и как спортсмен обязан сделать всё, чтобы поставить в этом вопросе точку. Недопустимы повторения Ижевска и Чайковского, не должно всё закончиться по принципу «не пойман — не вор». Мне, как и любому недалёкому от спорта человеку, понятны истинные причины таких снятий со старта.

— Что вы ждёте от сборной России на чемпионате мира?

— Глядя на то, что сейчас происходит в нашем биатлоне, мы говорим обо всём с осторожностью, но есть спортсмены, которые готовы хорошо выступить. В первую очередь это вышеупомянутая Светлана Миронова. Я один из тех, кто, поверив в неё, привлёк к основному составу сборной. Она может и должна бороться за подиум, и как минимум быть на цветочной церемонии почти каждый раз. Эстафеты вообще не обсуждаются, мы обязаны быть на высоте, тут самые большие шансы завоевать медаль.

В личных гонках у мужчин имеет шансы Александр Логинов. Надеюсь, не будет никаких форс-мажоров и он подойдёт в хорошей форме. У меня было много вопросов по его самоподготовке, так как считаю, что все спортсмены должны работать с командой. Если лидер отходит от команды, то теряется и он сам, и та тонкая нить, которая связывает его и команду. Это проверенный не только на Логинове, но и на Антоне Шипулине факт. Надеюсь и на Латыпова, который смог проявить себя с самой лучшей стороны. Но нужно работать над собой ещё больше, не покладая рук, ног и глаз, работу которых так важно совместить. Мы должны понимать, что конкурировать с норвежцами, шведами, немцами и французами тяжело, но нет ничего невозможного. Главное — поверить в это самим и выложиться в подготовке ко всем стартам, не щадя себя.