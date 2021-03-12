Драчёв сделал запрос в прокуратуру по теме допинга в российском биатлоне

https://static.news.ru/photo/3f04de10-8367-11eb-9085-96000091f725_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент СБР Владимир Драчёв написал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ о проведении комплексной проверки Союза биатлонистов России и всего российского биатлона на использование запрещённых препаратов. Об этом NEWS.ru сообщил источник, близкий к Союзу биатлонистов России.

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт в конце декабря на всероссийских соревнованиях в Ижевске и Чайковском, где после появления допинг-контроля от стартов отказались 33 юниора и юниорки. Факт снятия спортсменов со старта расследуется Госнаркоконтролем, а региональные федерации готовят объяснения невыхода на старт их спортсменов.

Как писал NEWS.ru, женская сборная России провалила спринт на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Впервые в истории лишь одна российская спортсменка набрала зачётные очки, которые даются за место в топ-40. При этом ни одна россиянка не пробилась в двадцатку лучших.