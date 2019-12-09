https://static.news.ru/photo/25adf652-1a7e-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ожидал объективного решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет.

Я очень негативно отношусь к этому решению. Мы ждали объективного решения этого вопроса и рекомендации комиссии. Всё-таки можно подтвердить, что Россия очень многое сделала за последнее время в сфере борьбы с допингом, выполняла все необходимые требования. Я полностью посвятил свою приверженность антидопинговой кампании WADA и РУСАДА. Со стороны Международного союза биатлонистов к нам претензий не было. На мой взгляд, создаётся такое впечатление, что в таком длительном разбирательстве, которое длилось более четырёх лет, слишком явно оказывает влияние политический аспект, — сказал Драчёв корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, депутат Государственной думы заявил, что он совместно с Министерством спорта России и Олимпийским комитетом будет искать выход из сложившейся ситуации.

Биатлон жил, живёт и будет жить, и в том числе российский. По каким-то персонам, спискам, скорее всего, будут приняты определённые решения. Мы пока их не знаем и не работали над этим вопросом, потому что надеялись на объективное рассмотрение. К сожалению, нам оставляют только этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, но чемпионат мира и Олимпиада в плане выступления под флагом пока под вопросом. Будем рассматривать с Минспортом, Олимпийским комитетом меры противодействия и выхода из этой ситуации, — добавил он.

Также Драчёв понимает, кто лишится выступлений на соревнованиях в ближайшие четыре года.

Дисквалификация как таковая вряд ли будет, но будут отстранения, как перед Олимпиадой в Пхёнчхане, потому что нет никаких подтверждающих документов проб, есть только косвенные вопросы к спортсменам. Мы примерно понимаем, кто в тот период соревновался и выступал. Я думаю, те, кто ходил в то время в школу, вряд ли будут отстранены, — заключил он.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) также лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала NEWS.ru, что ожидала принятия такого решения.