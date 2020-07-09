Драчёв может уйти в отставку с поста главы СБР после разговора с Володиным

https://static.news.ru/photo/e2feb1e4-c1d4-11ea-b01a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как стало известно NEWS.ru, на Владимира Драчёва оказывается давление со стороны коллег по партии и членов правительства РФ, которые настоятельно рекомендуют ему подать в отставку с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

8 июля президент СБР обсуждал своё будущее с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, после чего 9 июля Драчёв отменил пресс-конференцию, где он и его команда должны были сообщить отдельные факты о результатах проверки в СБР.

Пока Драчёв не принял окончательного решения, но в случае отвода его кандидатуры единственным претендентом на пост главы российского биатлона станет Виктор Майгуров, кандидатуру которого поддерживает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Как писал NEWS.ru, кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров готов в прямом эфире провести дебаты с действующим главой организации и единственным соперником на предстоящих выборах Владимиров Драчёвым.