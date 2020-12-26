Довела Тутберидзе до слёз: Щербакова героически выиграла чемпионат России

Отменяйте абсолютно всё. Без шуток. Нам не нужны никакие чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Наши фигуристки демонстрируют настолько высокий уровень мастерства, что даже на внутренних турнирах разгорается борьба, аналогов которой никто, нигде и никогда не увидит. Какое же счастье, что нас такой возможности лишить не может никто! А теперь к сути.

На чемпионате России в Челябинске наши фигуристки выдали невероятную феерию! Как Щербакова своим героическим прокатом довела до слёз Тутберидзе, как плакал олимпийский чемпион Алексей Ягудин после номера Валиевой, как реабилитировалась Трусова — NEWS.ru подводит итоги самого зрелищного и самого эмоционального турнира года.

Плачут все!

О состоянии Анны Щербаковой было известно всем. Ученица Тутберидзе совсем недавно перенесла пневмонию, из-за которой была вынуждена сняться с Гран-при России. Буквально за несколько дней до чемпионата страны фигуристка признавалась, что болезнь внесла очень сильные корректировки в тренировочный режим: спортсменка даже за неделю до главного старта сезона не откатывала свои программы на тренировках полностью — только по частям, потому что не позволяло здоровье. Однако несмотря на все трудности, она ещё до старта соревнований заявляла, что не простит себе, если пропустит чемпионат России. Естественно, такой настрой многих впечатлил, но мало кто подозревал, какой ценой ей достанется этот турнир.

Ещё после короткой программы было понятно, что фигуристка катается, превозмогая себя. После блистательной короткой программы она не могла несколько минут перевести дух, примкнув к плечу Тутберидзе. Даже высочайшая отметка за 80 баллов не вызвала радости у Щербаковой. Естественно, такое состояние фигуристки повлекло за собой шквал критики: куда смотрит Тутберидзе, почему она позволяет выступать больной Щербаковой, почему Тутберидзе не снимает фигуристку с произвольной программы — кричали все и вся. Действительно, ещё сутки назад было совершенно непонятно, за счёт чего Анне удастся откатать произвольный номер, который не ограничивается только тремя прыжками.

Но Аня продемонстрировала всем, за счёт чего она может это сделать: за счёт невероятного духа и воли к победе. Аня вышла на лёд и отдала всю себя произвольному номеру. В первой части программы она выполнила (внимание!) четверной лутц и четверной флип — абсолютно чисто. Все остальные каскады и сольные прыжки тоже были исполнены безошибочно. Её эмоциональный и одновременно проникновенный прокат не просто поднял на ноги всех зрителей, но и довёл многих до слёз. В том числе и тренерский штаб спортсменки. Обычно сдержанные наставники Щербаковой дали волю эмоциям: Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз плакали, Сергей Дудаков эмоционально вскидывал кулаки вверх. Такими тренеров Team Tutberidze мы не видели ещё никогда. Этери Георгиевна впоследствии призналась, что прокат Щербаковой был героическим поступком.

Слово, объединяющее всё, что происходило, — преодоление. Для меня это было преодоление физического и морального состояния, потому что это давило — было сложно нам. Мы рады, это большая компенсация за проделанную работу, за нервы, которые мы потратили немного. Для Ани это геройский поступок, — сказала тренер Первому каналу.

Таким образом, Анна Щербакова выдала лучший прокат в своей карьере, который привёл её к третьему золоту чемпионата России. Но, кажется, именно это золото и эту победу фигуристка запомнит особенно. Впрочем, как и все мы.

Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС

Мощный дебют Валиевой

Конечно, Анна Щербакова выдала потрясающий номер на чемпионате России, но гордиться собой может не только она. 14-летняя Камила Валиева очень достойно выступила на первом для себя чемпионате России.

По итогам короткой программы фигуристка расположилась на второй строчке. Более того, падение с тройного акселя в короткой (была второй фигуристкой после Туктамышевой, кто исполнил на турнире этот прыжок) не очень сильно ударило по оценкам фигуристки. Она получила за прокат высочайшие 79,99 балла. Это обстоятельство очень разозлило в первую очередь Евгения Плющенко. Он открыто заявлял, что оценки несправедливые (Трусова получила меньше), тем самым создавая неблагоприятный фон вокруг юной фигуристки.

Но все эти эмоции и обсуждения после короткой нисколько не сказались на её эмоциональном состоянии. Фигуристка смогла сконцентрироваться на своих основных обязанностях и выдать лучший прокат за сезон.

Тяжелейшая композиция «Болеро» была исполнена с невероятной лёгкостью, а главное — с пониманием дела. Каждое движение, каждое вращение, каждый поворот — всё на своём месте. Впрочем, в отношении подачи и интерпретации композиции у неё никогда не возникало проблем. Она по праву считается одной из сильнейших фигуристок в компонентном отношении. Но на этот раз Валиевой удалось достойно презентовать и техническую часть программы. Были чисто исполнены четверные тулупы (один в каскаде, второй сольный) и не случилось падения с нелюбимого тройного лутца. После такого проката Тутберидзе точно должна остаться довольной. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, например, не смог сдержать слёз после выступления Валиевой.

Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС

«Возвращение» Трусовой

После мощного фиаско Александры Трусовой на Гран-при России (спортсменка выдала худший прокат за всю взрослую карьеру) все начали беспокоиться о её состоянии — неужели переход к Плющенко дал свои плоды? К счастью, чемпионат России показал, что провал на Гран-при был в большей степени случайностью. На главном старте сезона фигуристка выдала очень уверенные прокаты. Правда, чтобы в итоге взойти на пьедестал почёта, ей пришлось пойти на упрощение программ.

В короткой программе Трусова отказалась от тройного акселя, который отрабатывала на протяжении всего сезона, а в произвольную включила только два четверных прыжка (очень непривычно видеть подобный набор от фигуристки, которая желает всего, да побольше). Но упрощения были оправданны. Трусова смогла чисто и безошибочно откатать обе программы, а два отлично исполненных лутца в произвольном номере гарантировали ей третье место. Это, конечно, не предел Саши. Она обладает намного большим потенциалом. Но учитывая то обстоятельство, что ей пришлось кататься с травмой (так сказал Плющенко) и на фоне истерии, которую развёл её наставник после короткой программы, на данном этапе ей было важно совладать с эмоциями и показать, что она готова хладнокровно подходить к большим стартам. Возможно, в скором будущем ей удастся продемонстрировать всю свою невероятную мощь.

Ну а пока лучшими фигуристками страны являются ученицы Тутберидзе. Как бы это тяжело ни было принимать Плющенко.