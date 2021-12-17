Дочь Тутберидзе вошла в предварительный состав участниц чемпионата России

Диана Дэвис, дочь прославленного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и её партнёр Глеб Смолкин вошли в предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На данный момент для участия в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию заявлено 14 дуэтов. Помимо Дэвис и Смолкина, в Санкт-Петербурге выступят Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро и другие.

На прошлогоднем чемпионате России золото в соревнованиях танцевальных дуэтов завоевали Степанова и Букин с результатом 220,16 балла в сумме. Серебро досталось Загорски и Гурейро (210,94), бронза — Анастасии Скопцовой и Кириллу Алёшину (196,97).

Чемпионат России по фигурному катанию 2022 года пройдёт с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил, что получившая травму фигуристка Алёна Косторная не продержится с тренером Этери Тутберидзе и четырёх минут. По его мнению, тренерский штаб Тутберидзе разговорами о желании Косторной продолжать выступать ещё четыре года пытается ввести всех в заблуждение и тем самым «смягчить удар».