Дмитрий Васильев рассказал об условиях выдвижения на пост главы СБР

https://static.news.ru/photo/a6b5b3a0-a261-11ea-a58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, при каких обстоятельствах будет готов выдвигать свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

Пока я веду диалог с потенциальными партнёрами для определения примерного бюджета. Он должен быть внушительным, чтобы спокойно планировать работу на будущее. Только после этого можно будет сказать что-то конкретное — иду я на выборы или нет, — цитируют Васильева «Известия».

Он подчеркнул, что бюджет должен быть сформирован минимум на шесть лет — до конца следующего олимпийского цикла, а приходить в СБР с одним-двумя спонсорами — несерьёзно.

Как сообщал NEWS.ru, правление Союза биатлонистов России определило предварительную дату и место отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент СБР.