Деревень: Надеюсь, главный тренер сборной стабилизирует игру ЦСКА

Левый полусредний сборной России и мужского гандбольного клуба ЦСКА Александр Деревень в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как изменилась команда после межсезонья, объяснил причины неудачи «армейцев» в последних турах чемпионата страны, а также признался, что не ограничивается одним гандболом.

С каждым днём у ЦСКА всё больше и больше амбиций

— Вы довольно давно в команде. Насколько сильно изменился клуб и физически, и ментально за последние годы?

— Были амбиции и желание создать новый клуб, закрепиться на российской арене, а дальше начать удачные выступления на международном уровне, ну и постепенно-постепенно в этом году выйти в групповой этап Лиги Европы. Клуб меняется, растёт, всё это происходит в лучшую сторону. Амбиций явно всё больше и больше.

— Тем не менее, в команде много новичков, один из которых Дмитрий Кузнецов отлично показал себя в матче против «Бьеррингбро», но допустил довольно много ошибок в игре против «Чеховских медведей». Что ему не хватает для стабильного результата? Опыта?

— Это, конечно, лучше спрашивать у тренеров. Но я могу сказать, что просто нужно какое-то время на притирку. Правильно отметили, что в команде много новых лиц. Даже если вспоминать из первого состава, который был, осталось только два человека — я и Илья Рябов. Всё равно несколько месяцев, может, даже полгода необходимо, чтобы присмотреться друг к другу. Дальше, я думаю, будет всё лучше и лучше. Дима себя проявляет, как и все остальные игроки.

— Прошло уже несколько туров внутреннего чемпионата. Как оцените старт команды?

— Стартовали неплохо, потом три игры с прямыми конкурентами провалили, и это, наверное, перечёркивает три-четыре выигранных матча до этого. Ничью со ставропольским «Виктором» (29:29) я тоже считаю неудачей.

— Зато ЦСКА вышел в групповой этап Лиги Европы. Какие шансы у команды продвинуться дальше?

— Надеюсь на то, что шансы велики. Всё будет зависеть от нас самих — если мы с вами вспомним игру с датчанами (32:24), которую провели просто великолепно, а через три-четыре дня уже показали совсем другой матч с «Чеховскими медведями» (21:26), то можно сделать определённые выводы. Может быть, где-то сказалась усталость, было потрачено много сил и энергии именно на квалификационную игру. Поэтому нужно грамотно распределять силы на внутренней арене, чтобы показывать хороший результат и на европейском уровне.

— Как вы считаете, кто наиболее опасный соперник для «армейцев» в группе?

— Да все опасны, со всеми нужно сражаться, биться, бороться до конца. Чуть-чуть недонастроя и расслабленности, и любая команда может победить, и также в отношении других соперников — кто-то может почувствовать, что на бумаге он фаворит, а игра покажет совсем другое.

— Игру с «Монпелье» перенесли в виду большого количества заражений во французской команде. Поможет это ЦСКА лучше настроиться на противника?

— Насчёт настроиться не знаю, но будет больше времени на подготовку и притирку к новому тренеру Велимиру Петковичу, который пришёл совсем недавно. Я думаю, только это плюс. А так, все готовы были уже ехать и сражаться, но всё, что ни делается, всё к лучшему.

пресс-служба МГК ЦСКА

Все ребята умные, им не нужна помощь

— Вы, к сожалению, пока не можете помочь команде. Расскажите подробнее о травме.

— Эта травма была ещё пять лет назад — крестообразная связка, мениск и хрящ. Сейчас вновь дала знать о себе. Начала «клинить» нога, из-за чего потребовалось хирургическое вмешательство. Операцию уже провели в сентябре, сейчас нахожусь на первом этапе реабилитации. Работаю, тренируюсь, всё хорошо.

— Сколько вам ещё понадобится времени для полноценного восстановления?

— В моих и доктора планах начать тренироваться с командой после Нового года и Чемпионата мира.

— Во время нахождения не внутри игры, а на трибуне, какие испытываете эмоции? Не возникает чувства разочарования, что не можете помочь ребятам здесь и сейчас?

— Конечно, возникает. Легче всегда находиться на площадке или скамейке запасных вместе с ребятами, чем сидеть и переживать с трибуны — это не очень приятное ощущение.

— Может быть, ребята после игры с вами обсуждают какие-то детали, как с одним из старожил клуба?

— Да нет, все ж умные, чего (смеётся). Тренер всё расскажет.

В России ведётся работа по популяризации гандбола, это видно

— В 2015 году вы стали игроком македонского «Вардара». Вам было только 23 года — каково было перейти в один из ведущих клубов Европы?

— Приятно, конечно. С большими надеждами, что дальше будет всё хорошо. В принципе, и так всё отлично. Очень рад, что попал туда, выиграл вместе с клубом Лигу чемпионов. Воспоминания самые приятные.

— Насколько сильно отличается российский гандбол от македонского? Может, иная специфика? Или работа тренеров?

— Ну там же мало было самих македонцев. Большинство являлись приезжими ребятами: хорваты, испанцы, четверо россиян, сам тренер — испанец. Так что сложно сравнивать с российским гандболом. Но сама работа на порядок выше.

— В отличие от России в Македонии на гандбол, кажется, ходят как на праздник...

— Так и есть. Это семейный праздник, все с детьми приходят, развлекаются. Пьют пиво, едят хот-доги, как и во всех странах, где хорошо развит гандбол. Люди приходят наслаждаться игрой в свой выходной день, кайфуют и получают удовольствие.

— Как России этого достичь?

— Тяжело сказать. Больше популяризировать наш вид спорта, показывать его, чтобы был поток как детей, так и болельщиков на трибунах. Заманивать, устраивать конкурсы. Нужно делать это праздником, чтобы люди хотели приходить, смотреть, отдыхать и наслаждаться матчем своей любимой команды. В последнее время в России ведётся работа по этим направлениям, это видно. Мне кажется, что нужно немного подождать: Москва строилась не за один день.

— Почему в итоге приняли решение вернуться в Москву?

— Получал мало игровой практики после травмы. Не было уверенности в себе, нужно было что-то поменять. А тут создавался новый проект, я очень рад, что до сих пор нахожусь в клубе и помогаю команде добиваться новых высот.

— Но концовка предыдущего сезона получилась довольно скомканной. Как отреагировали на новость о досрочном завершении турниров из-за COVID-19?

— В принципе, просидев полтора месяца на самоизоляции было понимание, что досрочно завершат чемпионат, и кто на каком месте был, на таком и останется. Конечно, осадочек остался, но я считаю, что мы могли занять место повыше, от этого и неприятно. В этом сезоне, думаю, всё будет по-другому, всё будет хорошо.

пресс-служба МГК ЦСКА

«Зенит» в матче Лиги чемпионов выглядел отвратительно

— Как проводили время на самоизоляции?

— Первые полтора месяца сидели в Красногорске на нашей тренировочной базе, занимались раз в день по видеоконференции, да и всё, ничего такого (смеётся). Затем нас распустили по домам, проводил время с семьёй.

— Может, открыли для себя что-то новое? Выучили рецепт нового блюда, или освоили новый язык?

— Готовить-то, кстати, я готовлю. А вот языки мне, к сожалению, даются с трудом. Но прошёл несколько игр на PS4. Тренировался также — ничего нового.

— Какие игры предпочитаете?

— Бродилки, шутеры, спорт — всё, что завлекает.

— В ФИФУ играете?

— Конечно, и в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) ещё.

— А следите вообще за другими видами спорта?

— Да. Люблю смотреть и футбол, и хоккей, иногда баскетбол. Но больше футбол.

— За матчами наших команд в Лиге чемпионов следили?

— Да, за всеми: и за «Зенитом», и за «Краснодаром», и за «Локомотивом».

— И как вам?

— Да как... «Зенит» выглядел просто отвратительно, «Краснодар» и «Локо» молодцы.

— Как считаете, есть ли вообще у наших парней шансы на международной арене?

— Шансы всегда есть, но, опять же, судя по игре «Зенита», который в группе один из фаворитов, шансы не велики. Петербуржцы показали непонятный футбол. Я, конечно, не эксперт, но так играть нельзя (смеётся). Сейчас начну вам байки залечивать по составу.

— Я не против.

— Ха-ха-ха. В общем, не знаю, какие шансы, особенно у «Зенита», но хочется, чтобы команды играли, показывали классный футбол, результативный, атакующий, а не так — отсиживаться в защите, пытаться выехать на контратаке, где ничего не получается. В этом смысле мне, конечно, больше всего импонирует «Краснодар», потому что команда всё время показывает свой футбол, старается играть от себя, какой бы ни был соперник.

Нурмагомедову завидуют

— В субботу (24 октября), например, многие сядут перед экранами телевизоров, чтобы проследить за боем Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи. Будете смотреть?

— Не знаю, будет зависеть от самочувствия. Я смотрю периодически, знаю несколько бойцов. Но, конечно, болею за своих. Так что поддержим Хабиба.

— Многие, кстати, недолюбливают Нурмагомедова. Как думаете, почему на спортсмена идёт такой негатив?

— Не знаю, думаю, что зависть.

— Вы с подобным сталкивались?

— Сталкивался, конечно, но просто стараешься поскорее забыть, чтобы не забивать себе голову и расстраиваться. Негатив всегда есть и будет.

— Удаётся легко абстрагироваться?

— Думаю, да, не обращаю внимания. Пусть говорят, прямо как название программы (смеётся). Ведь чаще говорят те люди, которые сами мало чего добились... Какие у нас философские темы пошли (смеётся).

пресс-служба МГК ЦСКА

Будем надеяться, что Петкович стабилизирует игру ЦСКА

— Возвращаясь тогда к рабочим моментам, организаторы мужского чемпионата мира-2021 по гандболу в Египте заверили, что турнир состоится. Верите в это?

— Хотелось бы, чтобы он состоялся. Все уже очень устали от этой пандемии без полноценного спорта. И сейчас, к сожалению, после такого большого перерыва, думаю, во всех видах спорта очень много травм, и это крайне негативно сказывается. Сами понимаете, большой перерыв, нет тренировок, а общая физическая подготовка, сидя дома, не может заменить полноценного рабочего дня и режима в зале, на улице. Так что будем надеяться, что всё вернётся в прежнее русло и турниры будут проходить, как и было запланировано.

— Соперниками сборной России по предварительному этапу станут национальные команды Словении, Белоруссии и Южной Кореи. Кто наиболее опасен для нашего коллектива?

— Все опасны. Все умеют играть, знают, что такое гандбол, так что ни с какой командой легко не будет. Сложнее всего будет со словенцами, как мне кажется. Но и с корейцами точно не просто. Если вы видели, как они играют, то могли заметить, что они очень быстрые, подвижные, юркие, за ними не угнаться. Они обладают хорошими физическими качествами, выносливостью и все 60 минут прыгают. Белорусы также очень хорошая и молодая команда, они просто так не сдадутся. Когда мы играли в квалификации со «СКА-Минском», видно было, насколько они хороши.

— ЦСКА, как и национальную команду, возглавил Велимир Петкович. Что можете сказать о специалисте? Уже общались с ним?

— Пока ничего не могу сказать. Встречались один раз, познакомились, но пока никакой информацией не владею. Ребята тоже пока притираются. Думаю, всё будет хорошо.

— Верите, что он сможет сделать игру ЦСКА более стабильной?

— Хотелось бы. Будем надеяться.