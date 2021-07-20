Депутат Лебедев предложил свой вариант девиза Олимпиады

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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил свой вариант девиза Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

По мнению Лебедева, изменение девиза никакого влияния на Олимпийские игры, на сборные, на выступление спортсменов не оказывает.

На месте Международного олимпийского комитета (МОК) я бы сделал другой девиз: «Политика и спорт неразделимы». Этот девиз является более актуальным, более насущным и отвечает реалиям современного спорта, — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Лебедев считает, что многие спортивные решения принимаются не спортивными чиновниками и функционерами, а политиками в своих кабинетах.

Только девиз «Политика и спорт неразделимы» будет единственно верным. А все эти «выше, быстрее, дальше, сильнее» никому не интересны, — добавил он.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на изменение олимпийского девиза.