Депутат-биатлонист призвал отбирать всё заработанное на допинге

https://static.news.ru/photo/bcc698a0-5b19-11eb-a728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной Думы Владимир Драчёв рассказал о поправках, которые он с коллегами намерен внести в закон о допинге.

Переговорив с коллегами, мы ещё в декабре начали готовить поправки в «Закон о допинге», где хотим предусмотреть и лишение всех материальных ценностей, полученных за соревнования из различных источников, включая квартиры, машины и прочее. Закон начнёт работать в полной мере тогда, когда спортсмен перестанет быть героем-мучеником, просто героем и кроме медали вернёт все нажитое непосильным допинговым трудом. Есть страны, где за допинг давно и эффективно применяется уголовная ответственность, а у нас мы видим лишь «РУСАДА проводит расследование». Общество хочет видеть виновных, чьи незаконные действия доказаны и лучше для всех, чтоб спортивные функционеры допингового помола вообще оказывались за бортом спортивной индустрии, — рассказал Драчёв NEWS.ru.

Также депутат отметил, что ему понятны причины массового побега биатлонистов от допинг-контроля на юниорских соревнованиях в Ижевске и Чайковском и это событие стало лакмусовой бумажкой происходящего сейчас в Российском биатлоне.

Как писал NEWS.ru, старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о последних изменениях в составе команды.