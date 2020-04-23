Cтал известен календарь велогонок на вторую часть сезона-2020

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Чемпионат мира по пляжному волейболу, который должен был пройти в Риме в 2021 году, состоится летом 2022 года. Место проведения осталось неизменным.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB). Президент FIVB Ари Граса Фильо заявил, что корректировка сроков проведения чемпионата была лучшим решением, учитывая, что Олимпийские игры также были перенесены....