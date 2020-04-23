Cтал известен календарь велогонок на вторую часть сезона-2020

Бельгийский телеканала RTBF опубликовал предварительный календарь велогонок на вторую часть сезона-2020, который был разослан командам Международным союзом велосипедистов (UCI).
Согласно календарю, первой гонкой Мирового тура может стать итальянская классика «Страде Бьянке», намеченная на 1 августа, а завершится сезон Гранд-туром «Вуэльта Испании», которая должна стартовать 1 ноября.
Полностью календарь выглядит следующим образом: «Cтраде Бьянке» (1 августа), «Милан — Сан-Ремо» (8 августа), «Критериум Дофине» (сокращённый до 4-5 этапов, середина августа), национальные чемпионаты (22–23 августа), «Тур де Франс» (29 августа — 20 сентября), чемпионат мира в Швейцарии (20–27 сентября), «Флэш Валлонь» (30 сентября), Льеж-Бастонь-Льеж (3–25 октября), «Джиро д’Италия» (3–25 октября), «Амстел Голд Рэйс» (10 октября), «Гент-Вевельгем» (11 октября), «Тур Фландрии» (18 октября), «Париж — Рубэ» (25 октября), «Ломбардия» (31 октября), «Вуэльта Испании» (старт 1 ноября).
Первая часть сезона в мировом пелотоне была сорвана из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что число этапов многодневной велогонки «Вуэльта Испании» в 2020 году может быть сокращено. В этом году не состоятся первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов, тогда гонка стартует в испанском городе Ирун, писал NEWS.ru.
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